Каррагер: "Хаверц — главная причина, почему "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал нападающего Кая Хаверца главной причиной, почему "Арсенал" находится на вершине Премьер-Лиги.

В своих первых 12 матчах после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов Хаверц забил только один гол и отдал одну результативную передачу.



Однако после Нового года 24-летний немец значительно прибавил и утвердился основным нападающим "Арсенала". К настоящему моменту Кай забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в Премьер-Лиге за "канониров".



Каррагер не видит у Хаверца таланта выдающегося бомбардира, но считает Кая чрезвычайно полезным игроком, благодаря которому "Арсенал" так силен в обороне.



"Думаю, прямо сейчас "Арсенал" не уступает никому в Европе и мире в плане оборонительной игры, и другим командам приходится тяжело против них".



"Они определенно прибавили в 2024 году — наверное, даже больше, чем в первой половине сезона, и главной причиной или одной из главных причин, которые помогли этому, является Кай Хаверц".



"В начале сезона над Хаверцем слегка потешались. Когда он пришел, мы не совсем понимали, где его место".



"Если честно, я никогда не был вполне уверен насчет его позиции. Но теперь он, наконец, стал центральным нападающим. Я не говорю, что он будет невероятным бомбардиром, потому что он не будет".



"Но он является центральным нападающим, который помогает "Арсеналу" делать то, что они делают прямо сейчас. Именно поэтому они так сильны в обороне, и именно это дает им замечательные шансы на победу в Премьер-Лиге".



"Я тут думал о великих центральных нападающих в Премьер-Лиге, которые не были великими бомбардирами, и мне приходит на ум Фирмино из "Ливерпуля". Он проделывал такую работу без мяча. То же самое с Хаверцем, который будет забивать голы, но это не будет лавина голов", — цитирует Каррагера Football.London.