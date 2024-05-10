Антони нанял личного фотографа
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони нанял личного фотографа, который снимает его во время матчей.
В матче против "Бернли" в конце апреля (1:1) Антони забил свой первый гол в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. 24-летний бразилец отпраздновал это достижение с помощью плюшевой игрушки Ежа Соника.
Многие болельщики гадали, откуда у Антони внезапно взялась игрушка, и сейчас The Sun раскрывает эту интригу.
Оказывается Антони нанял личного фотографа, который во время матчей делает снимки для персональной коллекции экс-игрока "Аякса". Впоследствии эти снимки используются для сообщений в социальных сетях и рекламных целях.
Забив "Бернли", Антони специально побежал к своему фотографу, обнял его и получил заранее заготовленную игрушку, после чего стал позировать перед объективом, дополнительно засунув мяч под футболку.
10.05.2024 12:00
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Последние комментарии:
Жалко не нанял тренера, который в футбол научит играть.
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Сразу видно что о футболе думать ему особенно некогда.
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Порнография чистой воды
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У многих футболистов личные фотографы есть
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Реалии современного футбола.. охранник для Месси бегающий вдоль бровки... фотограф для этого.. что будет дальше? Парикмахеры и юристы?
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Этой новости уже недели две
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