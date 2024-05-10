Антони нанял личного фотографа

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони нанял личного фотографа, который снимает его во время матчей.

В матче против "Бернли" в конце апреля (1:1) Антони забил свой первый гол в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. 24-летний бразилец отпраздновал это достижение с помощью плюшевой игрушки Ежа Соника.

Многие болельщики гадали, откуда у Антони внезапно взялась игрушка, и сейчас The Sun раскрывает эту интригу.

Оказывается Антони нанял личного фотографа, который во время матчей делает снимки для персональной коллекции экс-игрока "Аякса". Впоследствии эти снимки используются для сообщений в социальных сетях и рекламных целях.

Забив "Бернли", Антони специально побежал к своему фотографу, обнял его и получил заранее заготовленную игрушку, после чего стал позировать перед объективом, дополнительно засунув мяч под футболку.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 901

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Последние комментарии:




  1. charmk 10.05.2024 13:01 # charmk
    Жалко не нанял тренера, который в футбол научит играть.

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  2. ray-black 10.05.2024 12:44 # ray-black
    Сразу видно что о футболе думать ему особенно некогда.

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  3. olegator 10.05.2024 12:43 # olegator
    Порнография чистой воды

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  4. arsenverim 10.05.2024 12:42 # arsenverim
    У многих футболистов личные фотографы есть

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  5. bes-ter 10.05.2024 12:11 # bes-ter
    Реалии современного футбола.. охранник для Месси бегающий вдоль бровки... фотограф для этого.. что будет дальше? Парикмахеры и юристы?

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  6. ganinilyha 10.05.2024 12:05 # ganinilyha
    Этой новости уже недели две

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