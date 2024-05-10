Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони нанял личного фотографа, который снимает его во время матчей.

В матче против "Бернли" в конце апреля (1:1) Антони забил свой первый гол в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. 24-летний бразилец отпраздновал это достижение с помощью плюшевой игрушки Ежа Соника.



Многие болельщики гадали, откуда у Антони внезапно взялась игрушка, и сейчас The Sun раскрывает эту интригу.



Оказывается Антони нанял личного фотографа, который во время матчей делает снимки для персональной коллекции экс-игрока "Аякса". Впоследствии эти снимки используются для сообщений в социальных сетях и рекламных целях.



Забив "Бернли", Антони специально побежал к своему фотографу, обнял его и получил заранее заготовленную игрушку, после чего стал позировать перед объективом, дополнительно засунув мяч под футболку.