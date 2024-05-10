"Челси" примет решение по Почеттино после окончания сезона

Маурисио Почеттино "Челси" останется верным своему первоначальному плану и примет решение насчет главного тренера Маурисио Почеттино только после окончания сезона.

На этой неделе совладелец и президент "Челси" Тодд Бели признал, что команда Почеттино значительно прибавила в последнее время — не только в плане результатов, но и в плане качества игры.

Тем не менее, намерением руководства "Челси" всегда было провести аудит работы Почеттино только после окончания сезона, не поддаваясь временным перепадам формы, и в этом плане ничего не изменилось, сообщает The Telegraph.

"Челси" остается сыграть еще три матча в этом сезоне, и подопечные Почеттино сохраняют шансы на попадание в еврокубки, что стало бы весомым аргументом в пользу того, чтобы не увольнять Маурисио.

После окончания этого сезона у Почеттино останется еще год по контракту, который также может быть продлен на 12 месяцев по инициативе "Челси".


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 11:00

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  1. electric 10.05.2024 13:36 # electric
    Охраааахахахахаххахахахханик!

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  2. charmk 10.05.2024 13:00 # charmk
    норм, концовка спасла по идее
    финишировали выше мю - успех

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  3. ohrannik 10.05.2024 12:04 # ohrannik
    Эй охранник!

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  4. ganinilyha 10.05.2024 11:59 # ganinilyha
    Надо оставлять на сезон минимум. Прогресс виден невооружённым глазом. будет настолько смешно видеть как Поча увольняют, а Тен Хага оставляют.

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  5. sellman 10.05.2024 11:05 # sellman
    Баля, сука, пистец. Крч, реально разлад в стане синих. Боэлян не зря рот свой открыл и поддержал ручную овчарку аргентинскую. Но тут всё решат деньги – это 100%.

    Челси не может без компенсации расторгнуть контракт посреди сезона, они ждут его окончания. Если Покетино не затащит ЛК, то клуб вправе выкинуть пса на улицу, что и должны сделать. А если Челси всё-таки займут 6 место, то почти наверняка полупокера целофанового оставят на следующий сезон или придётся продавать игроков, чтобы ФФП не нарушить.

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