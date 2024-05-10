"Челси" примет решение по Почеттино после окончания сезона

"Челси" останется верным своему первоначальному плану и примет решение насчет главного тренера Маурисио Почеттино только после окончания сезона.

На этой неделе совладелец и президент "Челси" Тодд Бели признал, что команда Почеттино значительно прибавила в последнее время — не только в плане результатов, но и в плане качества игры.



Тем не менее, намерением руководства "Челси" всегда было провести аудит работы Почеттино только после окончания сезона, не поддаваясь временным перепадам формы, и в этом плане ничего не изменилось, сообщает The Telegraph.



"Челси" остается сыграть еще три матча в этом сезоне, и подопечные Почеттино сохраняют шансы на попадание в еврокубки, что стало бы весомым аргументом в пользу того, чтобы не увольнять Маурисио.



После окончания этого сезона у Почеттино останется еще год по контракту, который также может быть продлен на 12 месяцев по инициативе "Челси".