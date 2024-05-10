"Челси" примет решение по Почеттино после окончания сезона
"Челси" останется верным своему первоначальному плану и примет решение насчет главного тренера Маурисио Почеттино только после окончания сезона.
На этой неделе совладелец и президент "Челси" Тодд Бели признал, что команда Почеттино значительно прибавила в последнее время — не только в плане результатов, но и в плане качества игры.
Тем не менее, намерением руководства "Челси" всегда было провести аудит работы Почеттино только после окончания сезона, не поддаваясь временным перепадам формы, и в этом плане ничего не изменилось, сообщает The Telegraph.
"Челси" остается сыграть еще три матча в этом сезоне, и подопечные Почеттино сохраняют шансы на попадание в еврокубки, что стало бы весомым аргументом в пользу того, чтобы не увольнять Маурисио.
После окончания этого сезона у Почеттино останется еще год по контракту, который также может быть продлен на 12 месяцев по инициативе "Челси".
10.05.2024 11:00
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Охраааахахахахаххахахахханик!
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норм, концовка спасла по идее
финишировали выше мю - успех
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Эй охранник!
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Надо оставлять на сезон минимум. Прогресс виден невооружённым глазом. будет настолько смешно видеть как Поча увольняют, а Тен Хага оставляют.
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Баля, сука, пистец. Крч, реально разлад в стане синих. Боэлян не зря рот свой открыл и поддержал ручную овчарку аргентинскую. Но тут всё решат деньги – это 100%.
Челси не может без компенсации расторгнуть контракт посреди сезона, они ждут его окончания. Если Покетино не затащит ЛК, то клуб вправе выкинуть пса на улицу, что и должны сделать. А если Челси всё-таки займут 6 место, то почти наверняка полупокера целофанового оставят на следующий сезон или придётся продавать игроков, чтобы ФФП не нарушить.
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