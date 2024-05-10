Светская хроника за пятницу
"Арсенал" задумывается о приглашении Джордана Пикфорда. "Челси" готовит предложение по Яну Облаку. "Манчестер Юнайтед" может обновить свой трансферный рекорд покупкой Жоау Невеша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Арсенал" задумывается о приглашении 30-летнего голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.(TEAMtalk)
"Арсенал" собирается приобрести защитника, полузащитника и нападающего летом. (Evening Standard)
В случае приобретения нового нападающего "Арсенал" будет готов продать Эдди Нкетиа. (90min)
"Айнтрахт" хочет 50-60 миллионов евро за защитника Вильяна Пачо, который интересен "Ливерпулю". (Sky Sport Germany)
"Ливерпуль" обозначил интерес к полузащитнику "Аталанты" Тену Копмейнерсу, фаворитом в борьбе за которого остается "Ювентус". (Football Insider)
"Тоттенхэм" задумывается о возвращении защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса. (talkSPORT)
"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша, чей контракт предусматривает отступные в 105 млн. фунтов. (Record)
"Юнайтед" и "Астон Вилла" претендуют на 30-летнего левого защитника "Атлетико" Рейнилду. (The Sun)
"Челси" готовит предложение о покупке голкипера "Атлетико" Яна Облака. (Football Insider)
Хулен Лопетеги, который готовится вступить в должность главного тренера "Вест Хэма", нацелился на двух игроков своего бывшего клуба "Севильи": защитника Маркоса Акуну и нападающего Юссефа Эн-Несири. (The Sun)
Другое
"Челси" могут отстранить от участия во всех соревнованиях под эгидой УЕФА из-за финансового фейр-плей. (Football Insider)
"Бавария" обсуждает возвращение своего бывшего главного тренера Ханси Флика, которого также сватают в "Юнайтед". (Sky Sport Germany)
Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы его травмированные игроки вроде Лисандро Мартинеса, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда сыграли против "Арсенала" через боль. (The Sun)
Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф потребовал от сотрудников отказаться от "удаленки" и вернуться исключительно к работе в офисе, начиная с 1 июня. (Daily Mail)
"Ноттингем Форест" нанял бывшего ведущего скаута "Бенфики" Педру Феррейру. (The Athletic)
Покидающий должность главного тренера "Вест Хэма" Дэвид Мойес согласился на роль эксперта на время Евро-2024. (talkSPORT)
В год государство тратит 30 млн. фунтов денег налогоплательщиков на работу полиции на футбольных матчах. (i Sport)
10.05.2024 10:00
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Последние комментарии:
Исконно русский город Одесса вернётся в родную гавань.
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Главные цели этого наступления - Липцы и Волчанск.
Первые успехи:
Село Стрелечье на границе Харьковской области освобождено!
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Харьковское направление
Волчанские власти объявили массовую эвакуацию населения — на границе Харьковской области идут бои
Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что власти эвакуируют население. Основная масса людей выезжает своим ходом.
Верховный ещё несколько месяцев назад заявил про то, что Армия России будет создавать буферную зону.
Украинские власти до последнего делали хорошую мину при плохой игре. В итоге страдают мирные жители, поверившие подсосам Зеленского.
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Военно-политическое руководство Украины не могло не знать о намерениях Армии России как минимум создать буферную зону в Харьковской области. Об этот писала западная пресса, кричали командиры украинских нацистов.
При этом эвакуацию мирного населения не начинало. Политика.
Зеленские, Порошенки и прочие хохлонацики будут виновны в гибели мирных жителей.
Как обычно применили тактику живого щита
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Харьковское направление
Есть успехи в ряде населенных пунктов, ранее упомянутых противником.
Как только войска разрешат порадовать уважаемых читателей хорошими новостями, сразу это сделаем.
Тем не менее, жителям Харьковской области рекомендуем готовить укрытия, если нет вариантов уехать.
Кто из жителей Украины готов прямым делом помочь - пишите, вам объяснят, как и что делать: @Dozorukr
Vсё только начинается
Победа будет за Россией
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Пи3да Харькову похоже
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Энфилд никогда не видел победы в АПЛ.
Эмирейтс никогда не видел победы в АПЛ.
(ответить)
Битве за Харьков быть.
Работаем, братья.
(ответить)
ФК Челсеа самоотстранился на опережение что не отменяет факта наличия 95% пассивных гомосексуалистов среди зрителей футбольных трансляций.
(ответить)
"Челси" могут отстранить от участия во всех соревнованиях под эгидой УЕФА из-за финансового фейр-плей. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/107522/?c=1
"Челси" готовит предложение о покупке голкипера "Атлетико" Яна Облака. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/107522/?c=1
(ответить)
Джордан легенда.
(ответить)
Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы его травмированные игроки вроде Лисандро Мартинеса, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда сыграли против "Арсенала" через боль. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/107522/?c=1
Так оно и понятно. Уверен, что у этого чучела два варината остаться у руля унитаза – Лига конференций или выиграть финал у МС. Как видно, лысый остановился на ЛК, потому как затащить финал у МС – несбыточная мечта.
Другое дело, что аргентинское недорозумение может зацепить ЛК, если МЮ обыграет НЮ, а Челси выгирает все оставшиеся матчи. Вот это вообще бдует боль и разочарование, просто ещё один бестрофейный сезон для ИМПЕРАТОРОВ(
(ответить)
Житель Индонезии через 12 дней после свадьбы узнал, что его жена – мужчина
26-летний индонезиец познакомился со "своей второй половинкой" в социальных сетях. Вначале молодые люди просто переписывались, затем стали встречаться и в итоге поженились. "Невеста" всё время увиливала от интимной близости.
Родственники жениха провели собственное расследование и выяснили, что молодая жена - парень из соседней деревни, которому высокий голос и макияж помогли всех обмануть. Мошенник просто разводил героя истории на деньги (каждый раз, когда “девушка” что-нибудь просила у суженного, она всегда получала желаемое). Злоумышленнику грозит 4 года тюремного заключения.
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