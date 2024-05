Светская хроника за пятницу

"Арсенал" задумывается о приглашении Джордана Пикфорда. "Челси" готовит предложение по Яну Облаку. "Манчестер Юнайтед" может обновить свой трансферный рекорд покупкой Жоау Невеша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" задумывается о приглашении 30-летнего голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.(TEAMtalk)



"Арсенал" собирается приобрести защитника, полузащитника и нападающего летом. (Evening Standard)



В случае приобретения нового нападающего "Арсенал" будет готов продать Эдди Нкетиа. (90min)



"Айнтрахт" хочет 50-60 миллионов евро за защитника Вильяна Пачо, который интересен "Ливерпулю". (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" обозначил интерес к полузащитнику "Аталанты" Тену Копмейнерсу, фаворитом в борьбе за которого остается "Ювентус". (Football Insider)



"Тоттенхэм" задумывается о возвращении защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса. (talkSPORT)



"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша, чей контракт предусматривает отступные в 105 млн. фунтов. (Record)



"Юнайтед" и "Астон Вилла" претендуют на 30-летнего левого защитника "Атлетико" Рейнилду. (The Sun)



"Челси" готовит предложение о покупке голкипера "Атлетико" Яна Облака. (Football Insider)



Хулен Лопетеги, который готовится вступить в должность главного тренера "Вест Хэма", нацелился на двух игроков своего бывшего клуба "Севильи": защитника Маркоса Акуну и нападающего Юссефа Эн-Несири. (The Sun)



Другое



"Челси" могут отстранить от участия во всех соревнованиях под эгидой УЕФА из-за финансового фейр-плей. (Football Insider)



"Бавария" обсуждает возвращение своего бывшего главного тренера Ханси Флика, которого также сватают в "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы его травмированные игроки вроде Лисандро Мартинеса, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда сыграли против "Арсенала" через боль. (The Sun)



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф потребовал от сотрудников отказаться от "удаленки" и вернуться исключительно к работе в офисе, начиная с 1 июня. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" нанял бывшего ведущего скаута "Бенфики" Педру Феррейру. (The Athletic)



Покидающий должность главного тренера "Вест Хэма" Дэвид Мойес согласился на роль эксперта на время Евро-2024. (talkSPORT)



В год государство тратит 30 млн. фунтов денег налогоплательщиков на работу полиции на футбольных матчах. (i Sport)