Щесны может вернуться в "Арсенал"

"Арсенал" задумывается о возвращении своего бывшего голкипера Войцеха Щесны, который сейчас представляет "Ювентус".

Ожидается, что грядущим летом "Арсенал" попрощается с Аароном Рамсдейлом, который начинал этот сезон первым номером "канониров", но довольно скоро оказался за спиной у Давида Райи.



25-летний Рамсдейл недоволен своей ситуацией и не готов мириться с ролью запасного голкипера, поэтому постарается найти себе новое пристанище в летнее трансферное окно. Одним из вариантов для Аарона является "Ньюкасл".



По информации talkSPORT, "Арсенал" уже готовится к расставанию с Рамсдейлом, составив шорт-лист из трех голкиперов на замену Аарону.



В этот список вошел Щесны, который сыграл 181 матч за "Арсенал" после того, как пробился в первую команду "канониров" в сезоне 2010/11.



Угодив в опалу к Арсену Венгеру, тогда тренировавшему "Арсенал", Щесны на два года отправился в аренду в "Рому", а в 2017 году присоединился к "Ювентусу".



Помимо 34-летнего поляка, в шорт-лист "канониров" также вошли Джейсон Стил из "Брайтона" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".