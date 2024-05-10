ПСЖ надеется купить Силву со второй попытки
ПСЖ надеется, что со второй попытки сможет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.
ПСЖ едва не приобрел Силву еще прошлым летом. На "Парк де Пренс" были уверены в сделке, но в последний момент Бернарду предпочел остаться в "Сити" и заключить с "горожанами" новый контракт на три года.
Этот контракт предусматривает отступные в районе 50 миллионов фунтов, чем и собирается воспользоваться ПСЖ, который готовится к перестройке на фоне очередной неудачи в Лиге Чемпионов и расставания с Килианом Мбаппе.
По информации talkSPORT, боссы ПСЖ испытывают воодушевление от того, что "Сити" заранее подготовился к расставанию с 29-летним португальцем и присмотрел ему на замену полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакету, доступного за 85 млн. фунтов.
10.05.2024 08:00
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