"Арсенал" анонсировал парад в честь победы в Премьер-Лиге

Арсенал "Арсенал" объявил о своих планах по проведению парада на автобусе с открытым верхом в случае завоевания титула Премьер-Лиги.

За два тура до завершения сезона именно "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, однако преимущество "канониров" над "Манчестер Сити" составляет только одно очко, а "горожане" имеют матч в запасе.

Если "Арсенал" все-таки дождется осечки "Сити" и удержится на вершине к финишу, то в понедельник, 20 мая, на следующий день после заключительного тура Премьер-Лиги, проведет чемпионский парад по улицам Лондона.

Мероприятие, которое начнется в 5 часов вечера и завершится в 8 часов вечера по местному времени, будет включать в себя выступление игроков с подиума близ клубного магазина The Armoury при стадионе "Эмирейтс".

Болельщики "Арсенала" противоречивым образом отреагировали на озвученные своим клубом планы, учитывая то, что "Сити" остается лидером по потерянным очкам, а "канониры" последний раз выигрывали Премьер-Лигу в сезоне 2003/04.

"Мы никогда не учимся. Я не готов к насмешкам, если мы не выиграем титул", — написал один из фанатов в социальных сетях.


Метки Арсенал, болельщики, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1507

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 10.05.2024 08:26 # wengerrrro
    ор
    МЮ выиграйте сначала))
    а вообще конечно понятно, что это просто мероприятие которое нужно планировать заранее.

    (ответить)

  2. chelsea88 10.05.2024 08:11 # chelsea88
    Просто решили очередной гейпарад провести калониры.

    (ответить)

  3. acceptodessa 10.05.2024 08:11 # acceptodessa
    без комментариев...

    (ответить)

  4. meshuggah 10.05.2024 07:44 # meshuggah
    second place is also a good result for woolwich

    (ответить)

  5. wilegend 10.05.2024 07:38 # wilegend
    Параду быть. Скриньте

    (ответить)

  6. electric 10.05.2024 07:32 # electric
    Оруууууууу

    (ответить)

  7. chelsae88 10.05.2024 07:11 # chelsae88
    Гейклуб надо расформировать. Тогда не будет ни каких гейпарадов.

    (ответить)

  8. hammersmith 10.05.2024 07:06 # hammersmith
    внеплановый гей-парад

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: