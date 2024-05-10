"Арсенал" анонсировал парад в честь победы в Премьер-Лиге
"Арсенал" объявил о своих планах по проведению парада на автобусе с открытым верхом в случае завоевания титула Премьер-Лиги.
За два тура до завершения сезона именно "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, однако преимущество "канониров" над "Манчестер Сити" составляет только одно очко, а "горожане" имеют матч в запасе.
Если "Арсенал" все-таки дождется осечки "Сити" и удержится на вершине к финишу, то в понедельник, 20 мая, на следующий день после заключительного тура Премьер-Лиги, проведет чемпионский парад по улицам Лондона.
Мероприятие, которое начнется в 5 часов вечера и завершится в 8 часов вечера по местному времени, будет включать в себя выступление игроков с подиума близ клубного магазина The Armoury при стадионе "Эмирейтс".
Болельщики "Арсенала" противоречивым образом отреагировали на озвученные своим клубом планы, учитывая то, что "Сити" остается лидером по потерянным очкам, а "канониры" последний раз выигрывали Премьер-Лигу в сезоне 2003/04.
"Мы никогда не учимся. Я не готов к насмешкам, если мы не выиграем титул", — написал один из фанатов в социальных сетях.
10.05.2024 07:00
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Последние комментарии:
ор
МЮ выиграйте сначала))
а вообще конечно понятно, что это просто мероприятие которое нужно планировать заранее.
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Просто решили очередной гейпарад провести калониры.
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без комментариев...
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second place is also a good result for woolwich
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Параду быть. Скриньте
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Оруууууууу
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Гейклуб надо расформировать. Тогда не будет ни каких гейпарадов.
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внеплановый гей-парад
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