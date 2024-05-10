"Сити" согласовал приобретение 14-летнего Кавана Салливана

Каван Салливан "Манчестер Сити" согласовал приобретение 14-летнего полузащитника "Филадельфия Юнион" Кавана Салливана.

В четверг Салливан заключил крупнейший в истории МЛС контракт доморощенного игрока — речь идет о контракте, который позволяет клубам североамериканской лиги подписывать игроков из своей академии во взрослую команду.

Помимо этого, в возрасте 14 лет и 224 дней Салливан стал пятым самым молодым приобретением в истории МЛС.

Особенность контракта Салливана с "Филадельфия Юнион" такова, что Каван заранее согласовал свой переход в "Сити" в 2028 году, когда ему исполнится 18 лет.

Спортивный директор "Филадельфия Юнион" Эрнст Таннер, который, работая в "Хоффенхайме" и "Ред Булл", раскрыл игроков вроде Роберто Фирмино, Садио Мане, Давида Алабы и Доминика Собослаи, считает, что у Салливана есть потенциал стал звездой "Сити" в будущем.

"Он является одним из крупнейших талантов на планете... Каван входит в топ-3 молодых талантов, что я видел за свою 30-летнюю карьеру. Если сравнивать, то я бы сказал, что он напоминает мне Доминика Собослаи", — цитирует Таннера Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Салливан, трансферы, Филадельфия Юнион

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 10.05.2024 06:41 # superglor
    Запомните это имя, будущий Король и чемпион мира в сборной Англии!

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  2. hammersmith 10.05.2024 06:25 # hammersmith
    очередной клаван переходит в моч сити

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