"Сити" согласовал приобретение 14-летнего Кавана Салливана

"Манчестер Сити" согласовал приобретение 14-летнего полузащитника "Филадельфия Юнион" Кавана Салливана.

В четверг Салливан заключил крупнейший в истории МЛС контракт доморощенного игрока — речь идет о контракте, который позволяет клубам североамериканской лиги подписывать игроков из своей академии во взрослую команду.



Помимо этого, в возрасте 14 лет и 224 дней Салливан стал пятым самым молодым приобретением в истории МЛС.



Особенность контракта Салливана с "Филадельфия Юнион" такова, что Каван заранее согласовал свой переход в "Сити" в 2028 году, когда ему исполнится 18 лет.



Спортивный директор "Филадельфия Юнион" Эрнст Таннер, который, работая в "Хоффенхайме" и "Ред Булл", раскрыл игроков вроде Роберто Фирмино, Садио Мане, Давида Алабы и Доминика Собослаи, считает, что у Салливана есть потенциал стал звездой "Сити" в будущем.



"Он является одним из крупнейших талантов на планете... Каван входит в топ-3 молодых талантов, что я видел за свою 30-летнюю карьеру. Если сравнивать, то я бы сказал, что он напоминает мне Доминика Собослаи", — цитирует Таннера Daily Mirror.