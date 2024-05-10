"Вилла" не смогла выйти в финал Лиги Конференций
Уступив по сумме двух матчей "Олимпиакосу", "Астон Вилла" не смогла выйти в финал Лиги Конференций.
Подопечные Унаи Эмери начали матч в Греции с атак, но уже на 10-й минуте пропустили. Автор хет-трика в первой встрече Аюб Эль-Кааби замкнул прострел вдоль ворот — 1:0.
В дальнейшем "Вилла" оказывала давление, но "Олимпиакос" оборонялся большим числом и не позволил себе забить до перерыва.
Во втором тайме гости почти не создавали моментов, да и не очень-то верили, что смогут забить три гола.
Точка в матче была поставлена на 78-й минуте, когда после длинного заброса Эль-Кааби реализовал выход один на один — 2:0. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR подтвердила, что никакого офсайда не было.
Чуда не случилась. Сбавившая обороты в концовке сезона "Вилла" оказывала определенное давление, но дожать "Олимпиакос" не смогла. Тем не менее, путевка в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу должна стать хорошим утешением для поклонников команды Эмери.
"Олимпиакос" (Греция) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 6:2
Голы: Эль-Кааби 10, 78.
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Кеслер-Хейден 86), Карлос (Ироегбунам 65), Конса, Торрес, Динь (Манро 86), Диаби (Дуран 58), Макгинн, Луис, Бэйли (Келлимен 86), Уоткинс.
10.05.2024 00:00
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Выход в лч серьёзнее финала ЛК
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бля Хаби Алонсо походу рил гений
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Теперь можно идти спать :)
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Ливерпуль: клуб пидорасов!
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Такого монстра воспитали езь же
Все таки дух Скаузера и сила Сливочных Королей в нем
Вамос Шаби камооон Алонсо
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Хаби Алонсо достойный ученик Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.
Будущий тренер Реал Мадрида.
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Слот для Поттера.
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Игроки Ливеркузина, узнав, что портовый бардель (Лузеркузин) навострил свой анал на их тренера, начали биться за него любыми способами. Да даже он сам аж решил не проиграть ни разу, лишь бы не оказаться в жоте. Тем временем, игроки Лузеркузина, узнав, что их тренер сваливает в конце сезона, просто начали сливать и его и друг друга, да и сами навострили свои стрелки на то, чтобы как можно скорее покинуть тонущий портовый каяк.
Источник: http://fapl.ru/posts/107499/?c=1#c7923835
Как грицца: не наступи к гакпо, а то окажешься в жоте.
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Шави Алонсо файнал
Реал Мадриста файнал
Ну что за топари езь же
ВАМООООС
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Xa Би
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