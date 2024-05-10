"Вилла" не смогла выйти в финал Лиги Конференций

Аюб Эль-Кааби Уступив по сумме двух матчей "Олимпиакосу", "Астон Вилла" не смогла выйти в финал Лиги Конференций.

Подопечные Унаи Эмери начали матч в Греции с атак, но уже на 10-й минуте пропустили. Автор хет-трика в первой встрече Аюб Эль-Кааби замкнул прострел вдоль ворот — 1:0.

В дальнейшем "Вилла" оказывала давление, но "Олимпиакос" оборонялся большим числом и не позволил себе забить до перерыва.

Во втором тайме гости почти не создавали моментов, да и не очень-то верили, что смогут забить три гола.

Точка в матче была поставлена на 78-й минуте, когда после длинного заброса Эль-Кааби реализовал выход один на один — 2:0. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR подтвердила, что никакого офсайда не было.

Чуда не случилась. Сбавившая обороты в концовке сезона "Вилла" оказывала определенное давление, но дожать "Олимпиакос" не смогла. Тем не менее, путевка в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу должна стать хорошим утешением для поклонников команды Эмери.

"Олимпиакос" (Греция) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 6:2

Голы: Эль-Кааби 10, 78.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Кеслер-Хейден 86), Карлос (Ироегбунам 65), Конса, Торрес, Динь (Манро 86), Диаби (Дуран 58), Макгинн, Луис, Бэйли (Келлимен 86), Уоткинс.


Метки Астон Вилла, Лига Конференций, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 643

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  1. ganinilyha 10.05.2024 00:57 # ganinilyha
    Выход в лч серьёзнее финала ЛК

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  2. b84 10.05.2024 00:49 # b84
    бля Хаби Алонсо походу рил гений

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  3. high-malvern 10.05.2024 00:18 # high-malvern
    Теперь можно идти спать :)

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  4. high-malvern 10.05.2024 00:17 # high-malvern
    Ливерпуль: клуб пидорасов!

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  5. v-0987654321 10.05.2024 00:11 # v-0987654321
    Такого монстра воспитали езь же

    Все таки дух Скаузера и сила Сливочных Королей в нем

    Вамос Шаби камооон Алонсо

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  6. moneycity 10.05.2024 00:06 # moneycity
    Хаби Алонсо достойный ученик Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.
    Будущий тренер Реал Мадрида.

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  7. gavriil 10.05.2024 00:05 # gavriil
    Слот для Поттера.

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  8. hachidlo 10.05.2024 00:03 # hachidlo
    Игроки Ливеркузина, узнав, что портовый бардель (Лузеркузин) навострил свой анал на их тренера, начали биться за него любыми способами. Да даже он сам аж решил не проиграть ни разу, лишь бы не оказаться в жоте. Тем временем, игроки Лузеркузина, узнав, что их тренер сваливает в конце сезона, просто начали сливать и его и друг друга, да и сами навострили свои стрелки на то, чтобы как можно скорее покинуть тонущий портовый каяк.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107499/?c=1#c7923835

    Как грицца: не наступи к гакпо, а то окажешься в жоте.

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  9. v-0987654321 10.05.2024 00:03 # v-0987654321
    Шави Алонсо файнал

    Реал Мадриста файнал

    Ну что за топари езь же

    ВАМООООС

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  10. gavriil 10.05.2024 00:02 # gavriil
    Xa Би

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