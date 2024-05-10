Уступив по сумме двух матчей "Олимпиакосу", "Астон Вилла" не смогла выйти в финал Лиги Конференций.

Подопечные Унаи Эмери начали матч в Греции с атак, но уже на 10-й минуте пропустили. Автор хет-трика в первой встрече Аюб Эль-Кааби замкнул прострел вдоль ворот — 1:0.



В дальнейшем "Вилла" оказывала давление, но "Олимпиакос" оборонялся большим числом и не позволил себе забить до перерыва.



Во втором тайме гости почти не создавали моментов, да и не очень-то верили, что смогут забить три гола.



Точка в матче была поставлена на 78-й минуте, когда после длинного заброса Эль-Кааби реализовал выход один на один — 2:0. Изначально гол не был засчитан, однако система VAR подтвердила, что никакого офсайда не было.



Чуда не случилась. Сбавившая обороты в концовке сезона "Вилла" оказывала определенное давление, но дожать "Олимпиакос" не смогла. Тем не менее, путевка в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу должна стать хорошим утешением для поклонников команды Эмери.



"Олимпиакос" (Греция) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 6:2



Голы: Эль-Кааби 10, 78.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Кеслер-Хейден 86), Карлос (Ироегбунам 65), Конса, Торрес, Динь (Манро 86), Диаби (Дуран 58), Макгинн, Луис, Бэйли (Келлимен 86), Уоткинс.