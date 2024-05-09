Грэм Поттер отверг "Аякс"

Грэм Поттер отверг возможность стать новым главным тренером "Аякса".

Уволив Мориса Стейна еще в октябре и назначив Джона Ван'т Схипа временщиком, "Аякс" определил Поттера своей целью номер один на роль постоянного наставника.



Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023, однако после переговоров с амстердамским клубом 48-летний англичанин решил, что в данный момент этот проект ему не подходит, сообщает The Athletic.



Поттера сватают и в некоторые другие европейские клубы. Также Грэм входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.



Поттер тщательно выбирает для себя новую работу, чтобы реабилитироваться за провал в "Челси", откуда он был уволен спустя семь месяцев после подписания пятилетнего контракта.