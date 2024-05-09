Нуну разочарован отклоненной апелляцией на снятие с "Форест" очков

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заявил, что его клуб остался разочарован результатом апелляции на снятие четырех очков в Премьер-Лиге.

Ранее на этой неделе независимая комиссия отклонила апелляцию "Форест" на снятие четырех очков, чем "лесники" были наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Это решение оставило "Форест" на 17-й позиции, в трех очках над зоной вылета, однако судьба "лесников" по-прежнему в их руках.



"Мы все были разочарованы. У нас была надежда и вера, что Премьер-Лига вернет нам очки, которые мы завоевали на футбольном поле, но решение уже принято, и нет смысла продолжать об этом говорить", — цитирует Нуну BBC.