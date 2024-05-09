Мошири готов заново искать покупателя на "Эвертон"

Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири готов заново начать поиски покупателя на свой клуб.

Мошири еще в сентябре 2023 согласовал продажу "Эвертона" инвестиционному фонду 777 Partners за 550 миллионов фунтов.



С тех пор 777 Partners одолжил "Эвертону" около 200 млн. фунтов на текущие расходы и выплату зарплат, но Премьер-Лига так и не утвердила сделку по продаже клуба с "Гудисон Парк".



Учитывая недавние обвинения 777 Partners в мошенничестве, в "Эвертоне" уже не ждут, что Премьер-Лига даст свое одобрение.



Поэтому Мошири готовится к тому, чтобы заново начать переговоры с заинтересованным инвесторами, и на сей раз Фархаду придется значительно снизить цену, учитывая накопившиеся долги "ирисок", сообщает talkSPORT.