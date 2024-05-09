"Сити" может выручить 40 млн. фунтов за Яна Коуто

"Манчестер Сити" может выручить около 40 миллионов фунтов за правого защитника Яна Коуто, который не сыграл ни матча за клуб с "Этихад".



Коуто присоединился к "Сити" летом 2020, ради "горожан" отвергнув интерес "Барселоны". С тех пор Ян скитается по арендам.



Сейчас Коуто проводит второй подряд сезон за "Жирону", которая в этом сезоне долгое время соперничала с "Реалом" за титул Ла Лиги и сейчас находится в шаге от того, чтобы впервые в своей истории попасть в Лигу Чемпионов.



В этом сезоне Коуто забил два гола и отдал 10 результативных передач, своей игрой заинтересовав ряд европейских клубов, включая представителей Премьер-Лиги, а также "Байер" и "Ювентус".



"Сити" едва ли может пообещать Коуто регулярную игровую практику, поэтому продажа 21-летнего бразильца выглядит наиболее вероятным сценарием.



И talkSPORT утверждает, что "Сити" собирается попросить около 40 млн. фунтов за Коуто — за такие же деньги бывший юниор "горожан" Педро Порро сменил "Спортинг" на "Тоттенхэм" прошлым летом.