"Юнайтед" обдумывает покупку Бремера

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера грядущим летом.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" планирует приобрести сразу двух центральных защитников грядущим летом, потому что контракт Рафаэля Варана истекает, а Виктор Линделеф будет выставлен на трансфер.



"Юнайтед" ищет усиление проблемной позиции как в Премьер-Лиге, как и за рубежом. На местном рынке "красные дьяволы" присматриваются к Джарраду Брантуэйту из "Эвертона" и Тосину Адарабиойо из "Фулхэма".



А вот зарубежной целью "Юнайтед" является Бремер, которого "Ювентус" приобрел два года назад у "Торино" за 42.5 млн. фунтов на замену проданному в "Баварию" Маттейсу Де Лигту.



За два сезона в "Ювентусе" 27-летний бразилец сыграл 80 матчей и забил восемь голов.



По слухам, контракт Бремера с грандом Серии А предусматривает отступные в 51.5 млн. фунтов, и если "Юнайтед" готов заплатить столько, это сильно упрощает согласование трансфера.