"Челси" готов вернуться за Эмилиано Мартинесом

"Челси" готов возобновить свой интерес к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу.

Укрепление последнего рубежа является одним из приоритетов для "Челси" на грядущее лето, и ранее с переходом к "синим" связывали Джордана Пикфорда из "Эвертона" и Аарона Рамсдейла из "Арсенала".



Однако talkSPORT утверждает, что на радаре у "Челси" находится Мартинес. "Синие" хотели заполучить Эмилиано еще прошлым летом, но платить большие деньги отказались.



За приобретение Мартинеса, победителя Чемпионата Мира в Катаре со сборной Аргентины, выступает главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, который приходится соотечественником первому номеру "Виллы".



Недавно "Вилла" отчиталась об убытке в 119.6 млн. фунтов за прошлый сезон, поэтому правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги могут вынудить бирмингемский клуб продать 31-летнего Мартинеса.