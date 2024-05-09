Жоржиньо заключил новый контракт с "Арсеналом"

Жоржиньо Полузащитник Жоржиньо отверг предложения из Серии А и заключил новый контракт с "Арсеналом".

Предыдущий контракт Жоржиньо истекал в конце этого сезона, и только в марте агент 32-летнего полузащитника намекал на возвращение своего клиента в Италию, где "канонир" поиграл за "Верону" и "Наполи".

Однако Жоржиньо решил продлить свое пребывание в "Арсенале", за который он сыграл 35 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, забив один гол.

"Арсенал" не раскрывает срок нового контракта Жоржиньо, называя его "краткосрочным". По всей видимости, речь идет о соглашении, рассчитанном на следующий сезон.

Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023. А в "Челси" итальянец бразильского происхождения прибыл из "Наполи" в июле 2019.

"Я очень позитивно провожу здесь время, потому что я сразу почувствовал себя частью чего-то важного. Я чувствую свою причастность и нахожусь в действительно хорошем месте. Так бывает не всегда, поэтому, когда у тебя есть это особенное чувство, это важно".

"Я очень рад остаться, потому что быть частью этой семью — привилегия. Моя семья счастлива, мы очень хорошо освоились, и я еще смогу принести пользы!" — сообщил Жоржиньо.


Метки Арсенал, Жоржиньо, контракты

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2024 17:00

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  1. jawen 09.05.2024 19:12 # jawen
    Норм практика, для молодых стимул

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  2. gavriil 09.05.2024 17:40 # gavriil
    гоВНА (С)

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  3. chelsae88 09.05.2024 17:11 # chelsae88
    Давно списанный игрок Челси все еще уровень гейклуба аснл

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