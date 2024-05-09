Пять тренеров номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2023/24
Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" оказались в пятерке номинантов на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.
Помимо двух тренеров, чьи команды ведут заочную борьбу за титул на финише сезона, на престижную награду также были номинированы Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Примечательно, что четверо из пяти номированных тренеров являются испанцами.
Как и в случае с наградой лучшему игроку, победитель будет определен посредством сложения голосов комиссии футбольных экспертов и голосов болельщиков.
Проводимое на официальном веб-сайте Премьер-Лиги голосование для болельщиков продлится до понедельника, 13 мая, а победитель будет объявлен во вторник, 21 мая.
09.05.2024 15:00
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Последние комментарии:
Если арсик победит, то можно мигелю отдать! Если нет, то я был отдал Эмери! Пацан виллу в ЛЧ завел, когда год назад ее чуть в чемпионшип одна легенда не утянула!
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Леол, лгбт сообщество всё-таки впихнули сюда своего артету.
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7Хааг
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Заслужил Эмери.
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