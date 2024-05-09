Пять тренеров номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2023/24

Хосеп Гвардиола и Микель Артета Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" оказались в пятерке номинантов на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Помимо двух тренеров, чьи команды ведут заочную борьбу за титул на финише сезона, на престижную награду также были номинированы Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Примечательно, что четверо из пяти номированных тренеров являются испанцами.

Как и в случае с наградой лучшему игроку, победитель будет определен посредством сложения голосов комиссии футбольных экспертов и голосов болельщиков.

Проводимое на официальном веб-сайте Премьер-Лиги голосование для болельщиков продлится до понедельника, 13 мая, а победитель будет объявлен во вторник, 21 мая.


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quickelf 09.05.2024 15:57 # quickelf
    Если арсик победит, то можно мигелю отдать! Если нет, то я был отдал Эмери! Пацан виллу в ЛЧ завел, когда год назад ее чуть в чемпионшип одна легенда не утянула!

    (ответить)

  2. chelsea88 09.05.2024 15:54 # chelsea88
    Леол, лгбт сообщество всё-таки впихнули сюда своего артету.

    (ответить)

  3. wengerrrro 09.05.2024 15:25 # wengerrrro
    7Хааг

    (ответить)

  4. danny949494 09.05.2024 15:10 # danny949494
    Заслужил Эмери.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: