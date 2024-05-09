Пять тренеров номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2023/24

Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" оказались в пятерке номинантов на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Помимо двух тренеров, чьи команды ведут заочную борьбу за титул на финише сезона, на престижную награду также были номинированы Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".



Примечательно, что четверо из пяти номированных тренеров являются испанцами.



Как и в случае с наградой лучшему игроку, победитель будет определен посредством сложения голосов комиссии футбольных экспертов и голосов болельщиков.



Проводимое на официальном веб-сайте Премьер-Лиги голосование для болельщиков продлится до понедельника, 13 мая, а победитель будет объявлен во вторник, 21 мая.