Восемь игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2023/24
Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2023/24.
Лучший игрок будет определен посредством сложения голосов комиссии футбольных экспертов и голосов болельщиков, для которых Премьер-Лига проводит голосование на своем официальном веб-сайте.
Голосование болельщиков продлится до понедельника, 13 мая, а победитель будет объявлен в субботу, 18 мая.
Действующий чемпион в лице "Манчестер Сити" представлен среди номинантов полузащитником Филом Фоденом и нападающим Эрлингом Холандом. От "Арсенала" здесь капитан Мартин Эдегор и полузащитник Деклан Райс.
Также в списке нападающий "Ньюкасла" Александер Исак, вингер "Челси" Коул Палмер, капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс.
На звание лучшего молодого игрока (не старше 23 лет на момент начала сезона) претендуют Фил Фодн с Эрлингом Холандом из "Сити", Букайо Сака с Вильямом Салиба из "Арсенала", Александер Исак из "Ньюкасла", Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", Коул Палмер из "Челси" и Дестини Удоджи из "Тоттенхэма".
09.05.2024 14:00
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Последние комментарии:
ну все ок, кроме ВанД Ейка, что он тут забыл
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Как в номинанты трансвестит голландский пролез?
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Лучший игрок - Райс
Лучший молодой - Палмер
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