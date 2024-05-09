Восемь игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2023/24

Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2023/24.

Лучший игрок будет определен посредством сложения голосов комиссии футбольных экспертов и голосов болельщиков, для которых Премьер-Лига проводит голосование на своем официальном веб-сайте.



Голосование болельщиков продлится до понедельника, 13 мая, а победитель будет объявлен в субботу, 18 мая.



Действующий чемпион в лице "Манчестер Сити" представлен среди номинантов полузащитником Филом Фоденом и нападающим Эрлингом Холандом. От "Арсенала" здесь капитан Мартин Эдегор и полузащитник Деклан Райс.



Также в списке нападающий "Ньюкасла" Александер Исак, вингер "Челси" Коул Палмер, капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс.



На звание лучшего молодого игрока (не старше 23 лет на момент начала сезона) претендуют Фил Фодн с Эрлингом Холандом из "Сити", Букайо Сака с Вильямом Салиба из "Арсенала", Александер Исак из "Ньюкасла", Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", Коул Палмер из "Челси" и Дестини Удоджи из "Тоттенхэма".