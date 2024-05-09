Реп предсказывает "Ливерпулю" чемпионство в первом же сезоне при Слоте

Арне Слот Легенда голландского футбола Джонни Реп считает, что Арне Слот может выиграть Премьер-Лигу уже в своем первом сезоне в качестве главного тренера "Ливерпуля".

В данный момент не остается уже никаких сомнений, что именно Слот станет сменщиком Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.

Выиграв титул Эредивизии в прошлом сезоне, в этом "Фейеноорд" Слота завоевал Кубок Голландии, и Реп ожидает, что его соотечественник сможет быть так же успешен и в "Ливерпуле".

"Арне обладает всем необходимым, чтобы стать достойным сменщиком Клоппа, и он способен выиграть Премьер-Лигу в свой первый год".

"Арне замечательно трудился в "Фейеноорде", выиграв лигу и кубок, и мне не терпится увидеть, как он сделает то же самое в "Ливерпуле".

"У него есть все качества, чтобы тренировать такой большой клуб, как "Ливерпуль", потому что он просто превосходный тренер".

"На Арне повлиял тотальный футбол Йохана Кройфа, поэтому ему нравится, когда его команды заточены на атаку и идут вперед большим количеством игроков".

"Даже несмотря на то, что атакующая сторона его игры выделяется, его команды искусны и в обороне".

"Он улучшит Коди Гакпо и Райана Гравенберха, а также приведет с собой ряд игроков "Фейеноорда", — сообщил Реп The Sun.


Метки Ливерпуль, Реп, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 790

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  1. girasimus 09.05.2024 14:23 # girasimus
    Но надо избавиться от полен, в первую очередь.

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  2. quavo 09.05.2024 13:57 # quavo
    Он даже с фейнордом этого не смог сделать в чемпионате Голландии , оруу че за середняка подбирают

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  3. ar7em 09.05.2024 13:37 # ar7em
    джонни, пой - не читай


    ебать даун ахахахах

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  4. vyrentz 09.05.2024 13:26 # vyrentz
    Даже я в это не верю))) а у меня есть футболка LFC - I'M A BELIEVER с Клоппом

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  5. gunars 09.05.2024 13:13 # gunars
    сказочный дал**еб))

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  6. suddenly 09.05.2024 13:12 # suddenly
    Аминь!

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  7. charmk 09.05.2024 13:11 # charmk
    арне тен слот будет. и будет борьба за попадание в ле

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  8. pavlix76 09.05.2024 13:07 # pavlix76
    Спорим, что нет?

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  9. electric 09.05.2024 13:05 # electric
    КНЯЗИ!!!

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