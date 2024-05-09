Реп предсказывает "Ливерпулю" чемпионство в первом же сезоне при Слоте

Легенда голландского футбола Джонни Реп считает, что Арне Слот может выиграть Премьер-Лигу уже в своем первом сезоне в качестве главного тренера "Ливерпуля".

В данный момент не остается уже никаких сомнений, что именно Слот станет сменщиком Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.



Выиграв титул Эредивизии в прошлом сезоне, в этом "Фейеноорд" Слота завоевал Кубок Голландии, и Реп ожидает, что его соотечественник сможет быть так же успешен и в "Ливерпуле".



"Арне обладает всем необходимым, чтобы стать достойным сменщиком Клоппа, и он способен выиграть Премьер-Лигу в свой первый год".



"Арне замечательно трудился в "Фейеноорде", выиграв лигу и кубок, и мне не терпится увидеть, как он сделает то же самое в "Ливерпуле".



"У него есть все качества, чтобы тренировать такой большой клуб, как "Ливерпуль", потому что он просто превосходный тренер".



"На Арне повлиял тотальный футбол Йохана Кройфа, поэтому ему нравится, когда его команды заточены на атаку и идут вперед большим количеством игроков".



"Даже несмотря на то, что атакующая сторона его игры выделяется, его команды искусны и в обороне".



"Он улучшит Коди Гакпо и Райана Гравенберха, а также приведет с собой ряд игроков "Фейеноорда", — сообщил Реп The Sun.