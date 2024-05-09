МЮ — самый дорогой футбольный клуб в мире
"Манчестер Юнайтед" был назван самым дорогим футбольным клубом в мире, будучи оцененным в 6.3 млрд. долларов (4.9 млрд. фунтов).
Следуя своей методологии, издание Sportico составило рейтинг 50 самых дорогих футбольных клубов в мире, общая стоимость которых достигла 80 млрд. долларов (64.1 млрд. фунтов).
Как уже было сказано, во главе списка оказался "Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" уже 11 лет не выигрывают Премьер-Лигу и в следующем сезоне даже не выступят в Лиге Чемпионов.
В первую десятку вошли еще пять английских клубов: "Ливерпуль" (4.1 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (3.8 млрд. фунтов), "Арсенал" (3.1 млрд. фунтов), "Тоттенхэм" (2.8 млрд. фунтов) и "Челси" (2.7 млрд. фунтов).
Помимо "большой шестерки", в топ-50 рейтинга попали только "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".
09.05.2024 12:00
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Последние комментарии:
Самое дорогое говно! Что толку, что самый дорогой, если останется без Еврокубков?
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издание "Sportico" чтобы пойти наперекос изданию "Роби-Злоби"
а так эти 2 издания просто лентяево
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Хоть где-то манки первые.
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нарейки опять поссали на наркота
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Фига клубы МЛС поднялись. Аж пять клубов в двадцатке.
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сосатб+лежать!
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