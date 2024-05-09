МЮ — самый дорогой футбольный клуб в мире

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" был назван самым дорогим футбольным клубом в мире, будучи оцененным в 6.3 млрд. долларов (4.9 млрд. фунтов).

Следуя своей методологии, издание Sportico составило рейтинг 50 самых дорогих футбольных клубов в мире, общая стоимость которых достигла 80 млрд. долларов (64.1 млрд. фунтов).

Как уже было сказано, во главе списка оказался "Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" уже 11 лет не выигрывают Премьер-Лигу и в следующем сезоне даже не выступят в Лиге Чемпионов.

В первую десятку вошли еще пять английских клубов: "Ливерпуль" (4.1 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (3.8 млрд. фунтов), "Арсенал" (3.1 млрд. фунтов), "Тоттенхэм" (2.8 млрд. фунтов) и "Челси" (2.7 млрд. фунтов).

Помимо "большой шестерки", в топ-50 рейтинга попали только "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".

Самые дорогие футбольные клубы в мире


Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1097

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 09.05.2024 13:08 # pavlix76
    Самое дорогое говно! Что толку, что самый дорогой, если останется без Еврокубков?

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  2. eakz 09.05.2024 12:32 # eakz
    издание "Sportico" чтобы пойти наперекос изданию "Роби-Злоби"


    а так эти 2 издания просто лентяево

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  3. szobo88 09.05.2024 12:26 # szobo88
    Хоть где-то манки первые.

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  4. muhamfaizov-lfc 09.05.2024 12:21 # muhamfaizov-lfc
    нарейки опять поссали на наркота

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  5. suddenly 09.05.2024 12:15 # suddenly
    Фига клубы МЛС поднялись. Аж пять клубов в двадцатке.

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  6. narcot 09.05.2024 12:09 # narcot
    сосатб+лежать!

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