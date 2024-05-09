Тодд Бели отметил прогресс в игре "Челси"

Совладелец "Челси" Тодд Бели отметил прогресс в игре команды Маурисио Почеттино в последних матчах.

"Челси" выиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге — против "Тоттенхэма" (2:0) и "Вест Хэма" (5:0). Но еще больше, чем результаты, Бели порадовал "красивый футбол", который удалось показать "синим".



"Мы видели, что в двух с половиной последних матчах — во втором тайме против "Астон Виллы", против "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" — мы играли просто в красивый футбол".



"Он был таким подвижным и организованным, с таким количеством ударов. Именно так мы и представляли, что будем выходить из обороны, строить игру и перемещаться по полю. В этих двух с половиной матчах вы могли начать видеть, над чем мы работали сообща".



"Даже интонации комментаторов изменились в эти двух с половиной матчах. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь менялось так быстро", — цитирует Бели Evening Standard.