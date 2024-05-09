"Тоттенхэм" может избавиться от восьми игроков летом

"Тоттенхэм" может избавиться сразу от восьми игроков в летнее трансферное окно.

"Тоттенхэм" очень резво начал сезон при своем новом главном тренере Анге Постекоглу, однако затем "шпоры" сбавили обороты и принялись демонстрировать нестабильные результаты.



Все четыре последних матча в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" и вовсе проиграл, практически лишившись шансов на попадание в Лигу Чемпионов, и столь неудачная концовка сезона подталкивает Постекоглу к решительным мерам.



Постекоглу открыто говорит о том, что собирается избавиться от ряда игроков и пригласить на их место тех, кто лучше соответствует его игровой философии.



По информации The Times, "Тоттенхэм" выставит на трансфер Эмерсона Рояла, Райана Сессеньона, Пьер-Эмиль Хейбьерга, Джовани Ло Чельсо и Брайана Хиля. Также "шпоры" открыты к предложениям по Иву Биссума и Ришарлисону. К последнему существует интерес из Саудовской Аравии.



С высокой вероятностью "Тоттенхэм" откажется и от Тимо Вернера, которого сейчас арендует у "РБ Лейпциг". "Шпоры" уверены, что смогут найти флангового игрока лучше в плане соотношения цены и качества.