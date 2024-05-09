Флик проявил интерес к работе с МЮ

Бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии Ханси Флик проявил интерес к работе с "Манчестер Юнайтед".

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага остается под большим вопросом и прояснится только после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.



Ранее в качестве возможных замен для Тен Хага медиа называли Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта и Грэма Поттера, однако talkSPORT приводит еще одну кандидатуру.



Речь идет о Флике, который, как утверждается, выразил заинтересованность к работе с "Юнайтед". Ханси доступен безо всякой компенсации, будучи уволенным с поста рулевого сборной Германии в сентябре 2023.



Флик тренировал "Баварию" с 2019 по 2021 год, выиграв два титула Бундеслиги подряд, а также Кубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.