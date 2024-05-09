Эмери: "Это важнейший матч сезона"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал выезд к "Олимпиакосу" в полуфинале Лиги Конференций "важнейшим матчем сезона" для своей команды.

Неделю назад "Вилла" неожиданно проиграла "Олимпиакосу" дома со счетом 4:2. С дефицитом в два гола подопечные Эмери отправились в Грецию.



Эмери понимает, насколько сложно его команде будет достичь финала третьего по значимости клубного турнира Европы, но все равно хочет попытаться.



"Мы должны сыграть гораздо лучше. Это будет сложно, учитывая атмосферу там".



"Нам нужно создать этот новый опыт с нашими игроками и нашей идеей футбола. Это важнейший матч сезона".



"Возможно, мы были фаворитом до первого матча, но своей энергией они показали, что хотят быть претендентом на победу, и теперь фаворит — они. Я подготовлю нас, чтобы отыграться, но это не изменит процесс, в котором мы находимся".



"Мы проводим великолепный сезон в Премьер-Лиге. Мы должны наслаждаться обоими соревнованиями. Мы должны гордиться нашей работой", — цитирует Эмери BBC.