"Эвертон" ожидает интереса МЮ и "Тоттенхэма" к Брантуэйту

"Эвертон" ожидает интереса со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" к своему защитнику Джарраду Брантуэйту грядущим летом.

21-летний Брантуэйт является одним из открытий этого сезона, в марте впервые в своей карьере получив вызов в сборную Англии.



Брантуэйт давно называется одной из главных, если не самой главной, целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако Evening Standard утверждает, что Джаррад также значится в шорт-листе "Тоттенхэма".



Оба клуба — и "Юнайтед", и "Тоттенхэм" — находятся в поисках усиления центра обороны, интересуясь, помимо Брантуэйта, также Жан-Клером Тодибо из "Ниццы" и Марком Гехи из "Кристал Пэлас".



Сам Брантуэйт открыт к переходу на повышение, однако "Эвентон" рассчитывает выручить до 80 миллионов фунтов за Джаррада, чей контракт с "ирисками" рассчитан до 2027 года.