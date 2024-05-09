Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" задумывается о замене для Андре Онана. Виктор Осимхен откажет ПСЖ ради переезда в Премьер-Лигу. Микель Артета в шаге от дисквалификации. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку голкипера "Реал Сосьедад" Алекса Ремиро за 60 миллионов фунтов. (Marca)



20 млн. фунтов будет достаточно для покупки защитника "Юнайтед" Харри Магуайра грядущим летом. (Football Insider)



"Юнайтед" указал на дверь защитнику Брандону Уильясму. (Football Insider)



"Астон Вилла" уверена, что может опередить "Арсенал" и "Юнайтед" в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Football Transfers)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен может отказать ПСЖ, ради переход в "Арсенал" или "Челси". (Goal)



"Арсенал" открыт к предложениям по Эмилю Смит-Роу, Рису Нелсону и Эдди Нкетиа, вырученные деньги собираясь потратить на полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (Football Insider)



Голкипер Аарон Рамсдейл покинет "Арсенал" летом. (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов продать нападающего Ришарлисона за 60 млн. фунтов. (Football Insider)



"Ливерпуль" пока не обращался насчет защитника "Айнтрахта" Вильяна Пачо. (Fabrizio Romano)



Полузащитника Тиаго Силва гарантированно покинет "Ливерпуль" летом и не получит новый контракт. (Football Insider)



"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Барселоны" Виктора Роке. (Rudy Galetti)



"Милан" хочет арендовать полузащитника "Челси" Андрея Сантоса на следующий сезон. (Rudy Galetti)



"Наполи" составит конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за защитника "Андерлехта" Зено Дебаста. (Area Napoli)



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"Тоттенхэм" поддержит своего наставника Анге Постекоглу деньгами на покупку центрального защитника, полузащитника и нападающего. (The Times)



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф потребовал от сотрудников своего клуба забыть об "удаленке" или искать новую работу. (Daily Mail)



Увольнение Эрика Тен Хага с поста главного тренера стоило бы "Юнайтед" свыше 10 млн. фунтов. (Football Insider)



"Юнайтед" установил контакт с Томасом Тухелем, узнав, что наставник "Баварии" заинтересован в работе на "Олд Траффорд". (talkSPORT)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета будет дисквалифицирован на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона", если получит еще одную желтую карточку, которых у него в этом сезоне уже пять. (Daily Mirror)



Рефери Энди Мэдли получил назначение на финал Кубка Англии между "Сити" и "Юнайтед" 25 мая. (The Athletic)