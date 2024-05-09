Бернарду Силва установил дедлайн для решения вопроса со своим будущим

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва установил конец Евро-2024 как дедлайн, до которого он должен определиться со своим будущим.

Завершающийся сезон 2023/24 с высокой вероятностью станет последним для Силвы за "Сити", потому что в подписанном в прошлом году контракте Бернарду начинает действовать пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов.



Ожидается, что интерес к Силве возобновят "Барселона", ПСЖ, а также клубы из Саудовской Аравии, однако Бернарду не хочет, чтобы это стало сагой на все лето.



29-летний полузащитник хочет знать, куда он отправится, к моменту, когда закончит выступать за сборную Португалии на Евро-2024, сообщает Daily Mirror.



У Силвы остается еще два года по контракту с "Сити", и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не желает терять Бернарду, однако португалец хочет попробовать нечто новое в своей карьере.