У игрока Премьер-Лиги выявлена зависимость от "веселящего газа"

Мяч Премьер-Лиги У неназванного игрока Премьер-Лиги была диагностирована зависимость от оксида азота или так называемого "веселящего газа".

Daily Mail не раскрывает личность этого футболиста, но сообщает, что он выступал за свою сборную на уровне U-21.

Футболисты нередко балуются "веселящим газом", который считается легальным наркотиком, но в данном случае речь идет о зависимости, диагностированной медиками.

Сообщается, что ранее в этом сезоне футболист при поддержке своего клуба был отправлен в специальный реабилитационный центр, однако затем игрок сорвался и вновь стал употреблять "веселящий газ".

В последнее время ситуация усугубилась — квартира футболиста в центре города оказалась завалена пустыми канистрами, на что обратил внимание друг игрока, забив тревогу.

В данный момент существуют реальные опасения, что эта зависимость может поставить под угрозу карьеру и благополучие игрока.

Добавим, в прошлом за употреблением "веселящего газа" были замечены такие игроки, как Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттео Гендузи, Александр Лакасетт, Месут Озил, Джек Грилиш и Деле Алли.


Метки происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. quickelf 08.05.2024 23:00 # quickelf
    Была же какая то новость недавно. Какое-то 18нее тело хапнуло газа и село за руль! Не помню имя только

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  2. suddenly 08.05.2024 22:03 # suddenly
    Так вот почему Рахим Стерлинг сдал в этом сезоне.

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