У игрока Премьер-Лиги выявлена зависимость от "веселящего газа"

У неназванного игрока Премьер-Лиги была диагностирована зависимость от оксида азота или так называемого "веселящего газа".

Daily Mail не раскрывает личность этого футболиста, но сообщает, что он выступал за свою сборную на уровне U-21.



Футболисты нередко балуются "веселящим газом", который считается легальным наркотиком, но в данном случае речь идет о зависимости, диагностированной медиками.



Сообщается, что ранее в этом сезоне футболист при поддержке своего клуба был отправлен в специальный реабилитационный центр, однако затем игрок сорвался и вновь стал употреблять "веселящий газ".



В последнее время ситуация усугубилась — квартира футболиста в центре города оказалась завалена пустыми канистрами, на что обратил внимание друг игрока, забив тревогу.



В данный момент существуют реальные опасения, что эта зависимость может поставить под угрозу карьеру и благополучие игрока.



Добавим, в прошлом за употреблением "веселящего газа" были замечены такие игроки, как Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттео Гендузи, Александр Лакасетт, Месут Озил, Джек Грилиш и Деле Алли.