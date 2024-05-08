Отсутствие трофеев у Саутгейта — не проблема для МЮ

Гарет Саутгейт Отсутствие у Гарета Саутгейта трофеев не является помехой к приглашению главного тренера сборной Англии в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" не уволит своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага до финала Кубка Англии, несмотря на удручающую игру в последних матчах.

"Юнайтед" примет решение по Тен Хагу только после матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" 25 мая, и одним из фаворитов на замену Эрику считается главный тренер "Баварии" Томас Тухель.

Не так давно Тухель выигрывал Лигу Чемпионов с "Челси", и Саутгейт такого рода успехами похвастать не может, однако боссы "Юнайтед" не ставят перед собой цель пригласить проверенного победителя, если Тен Хаг будет уволен.

Как сообщает The Telegraph, приоритет "Юнайтед" — долгосрочный успех, а не краткосрочные достижения, и бестрофейность не является недостатком Саутгейта в глазах "красных дьяволов".

Нюанс в том, что Саутгейт обещал определиться со своим будущим только после Евро-2024, и не факт, что "Юнайтед" готов ждать так долго.




Метки Манчестер Юнайтед, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 08.05.2024 21:31 # acceptodessa
    ну у мю нет трофеев, у саутгейта тоже. идеально подходят

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  2. ganinilyha 08.05.2024 21:31 # ganinilyha
    Этот лохич - идеальный кандидат для скама

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