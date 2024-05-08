Отсутствие трофеев у Саутгейта — не проблема для МЮ

Отсутствие у Гарета Саутгейта трофеев не является помехой к приглашению главного тренера сборной Англии в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" не уволит своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага до финала Кубка Англии, несмотря на удручающую игру в последних матчах.



"Юнайтед" примет решение по Тен Хагу только после матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" 25 мая, и одним из фаворитов на замену Эрику считается главный тренер "Баварии" Томас Тухель.



Не так давно Тухель выигрывал Лигу Чемпионов с "Челси", и Саутгейт такого рода успехами похвастать не может, однако боссы "Юнайтед" не ставят перед собой цель пригласить проверенного победителя, если Тен Хаг будет уволен.



Как сообщает The Telegraph, приоритет "Юнайтед" — долгосрочный успех, а не краткосрочные достижения, и бестрофейность не является недостатком Саутгейта в глазах "красных дьяволов".



Нюанс в том, что Саутгейт обещал определиться со своим будущим только после Евро-2024, и не факт, что "Юнайтед" готов ждать так долго.