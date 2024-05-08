"Аякс" активизировался в переговорах с Поттером

"Аякс" активизировался в переговорах с Грэмом Поттером, чтобы опередить "Манчестер Юнайтед" и другие клубы, также заинтересованные в бывшем наставнике "Челси".

Как сообщает The Telegraph, Поттер действительно входит в шорт-лист "Юнайтед" на замену своему нынешнему наставнику Эрику Тен Хагу.



Однако "Юнайтед" примет решение по Тен Хагу только после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая, и это дает "Аяксу" время, чтобы продвинуться в переговорах с Поттером.



Чтобы заполучить Поттера, "Аяксу" придется сделать Грэма самым высокооплачиваемым тренером в своей истории, однако в Амстердаме готовы к таким тратам, надеясь с помощью 48-летнего англичанина вывести свой клуб из затяжного кризиса.



Поттер находится без работы уже более года, продолжая тщательно выбирать подходящий вариант для возвращения в футбол. Помимо "Аякса" и "Юнайтед", Грэм также вызывает интерес со стороны "Милана", "Порту", "Фейеноорда" и других.



Источник добавляет, что Поттер также рассматривается FA в качестве возможного сменщика для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, если тот решит покинуть свой пост после Евро-2024.