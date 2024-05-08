Саутгейт не планирует брать Санчо на Евро-2024

Джейдон Санчо Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует брать вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на Евро-2024.

Не имея игровой практики с сентября, в январе 24-летний Санчо отправился из "Манчестер Юнайтед" в аренду в "Боруссию", где постепенно вернулся в свою лучшую форму.

24-летний Санчо сыграл ключевую роль в выходе "Боруссии" в финал Лиги Чемпионов, показав отличный футбол в обоих полуфинальных матчах против ПСЖ.

Однако Daily Star утверждает, что Саутгейт не планирует включать Санчо в число 26 игроков, которых он может взять на турнир в Германии грядущим летом.

Саутгейт обладает россыпью талантов среди фланговых игроков и считает, что включение в заявку внезапно преобразившегося Санчо стало бы угрозой для его долгосрочного планирования.

Заставить Саутгейта изменить свое решение может только обилие травм. Окончательную заявку Гарету предстоит сформировать к уикенду 8-9 июня.


Метки Боруссия, Евро-2024, Манчестер Юнайтед, Санчо, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 08.05.2024 20:02 # ganinilyha
    Англия даже на прошлом Евро таким фаворитом не была, но с этим дауном на саутгейте им ничего не светит..

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  2. alexomck 08.05.2024 19:39 # alexomck
    Новый Лингард

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  3. quavo 08.05.2024 19:20 # quavo
    Хуй знает чо этого сранчо так пиарят , обычный середняк и в полуфиналах был таким же. Мендеш вчера его вообще не почувствовал

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  4. ruchinski 08.05.2024 19:16 # ruchinski
    на этой позиции будет Гендерсон.

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  5. charmk 08.05.2024 19:15 # charmk
    ясный хер, есть же Хендерсон и Калвин Филлипс

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