Саутгейт не планирует брать Санчо на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует брать вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на Евро-2024.

Не имея игровой практики с сентября, в январе 24-летний Санчо отправился из "Манчестер Юнайтед" в аренду в "Боруссию", где постепенно вернулся в свою лучшую форму.



24-летний Санчо сыграл ключевую роль в выходе "Боруссии" в финал Лиги Чемпионов, показав отличный футбол в обоих полуфинальных матчах против ПСЖ.



Однако Daily Star утверждает, что Саутгейт не планирует включать Санчо в число 26 игроков, которых он может взять на турнир в Германии грядущим летом.



Саутгейт обладает россыпью талантов среди фланговых игроков и считает, что включение в заявку внезапно преобразившегося Санчо стало бы угрозой для его долгосрочного планирования.



Заставить Саутгейта изменить свое решение может только обилие травм. Окончательную заявку Гарету предстоит сформировать к уикенду 8-9 июня.