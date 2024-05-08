Вингер Хаким Зийеш не вернется в "Челси" после сезона аренды с "Галатасарае".

Когда в августе Зийеш переходил в "Галатасарай" на правах аренды, турецкий клуб взял на себя обязательство выкупить Хакима в конце сезона.



31-летний марокканец провел успешный сезон в Стамбуле и выполнил условия, необходимые для того, чтобы превратить свой трансфер в постоянный.



Зийеш забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за "Галатасарай", который уверенно лидирует в турецком первенстве.



Таким образом, Зийеш уже не вернется в "Челси". Однако Evening Standard не располагает информацией, сколько денег "синим" удастся вернуть за игрока, которого они купили у "Аякса" за 33.6 млн. фунтов в 2020 году.



За проведенное в "Челси" время Зийеш выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, забив 14 голов и отдав 13 результативных передач в 107 матчах.