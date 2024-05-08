Два клуба Премьер-Лиги обратились насчет Гринвуда

Мейсон Гринвуд Два неназванных клуба Премьер-Лиги сделали свои запросы начет нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Накануне президент "Хетафе" Анхель Торрес, чей клуб арендует Гринвуда у "Юнайтед" в этом сезоне, рассказал, что приоритетным вариантом для "красных дьяволов" является продажа Мейсона грядущим летом.

Торрес также поведал, что Гринвуд не вернется к выступлениям за "Юнайтед", но может быть повторно арендован "Хетафе", если "дьяволы" не найдут покупателя на Мейсона по устраивающей их цене в 40-45 миллионов фунтов.

Интерес к Гринвуду приписывают "Атлетико", "Барселоне", "Ювентусу" и "Лацио", однако The Telegraph может подтвердить, что виды на Мейсона также имеют минимум два клуба Премьер-Лиги, которых не страшит репутация игрока как насильника.

Правда, в данный момент продажа Гринвуда в зарубежный клуб выглядит вероятнее, нежели возвращение 22-летнего англичанина на родину.

Добавим, контракт Гринвуда с "Юнайтед" с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю истекает в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Хетафе

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 17:00

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