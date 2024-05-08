Тухель намекает на возвращение в Премьер-Лигу

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подтвердил, что не останется в Мюнхене, также признавшись в симпатиях к Премьер-Лиге.

Даже если "Баварии" удастся завершить этот сезон победой в Лиге Чемпионов, Тухель не ждет, что немецкий гранд изменит свое решение о расставании с ним.



Тухеля связывают с работой в "Манчестер Юнайтед", и Томас намекает, что его возвращение в Премьер-Лигу возможно.



"Где я буду в следующем сезоне? Очень, очень, очень маловероятно, что это будет "Бавария", потому что у нас есть договоренность, и в данный момент нет причины сомневаться в этой договоренности".



"Мы заняли эту позицию, и эта инициатива исходила от клуба, так что меня это устраивает".



"Мне не нужно это для дополнительной мотивации, потому что я всегда настроен на победу и всегда думаю о том, как улучшить команду или как улучшить свою тренерскую работу".



"Разве это на что-нибудь повлияет, где я буду в следующем сезоне? Может быть, я буду отдыхать. Давайте посмотрим, давайте посмотрим".



"Это не секрет, что мне понравилось в "Челси", мне понравилось в Англии, мне понравилось в Премьер-Лиге. То было очень, очень особенное время, и я очень хорошо его помню", — цитирует Тухеля Evening Standard.