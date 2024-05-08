Карвалью: "Игроки "Ливерпуля" спрашивали, почему я не играю"

Вингер Фабиу Карвалью признался, что партнеры по "Ливерпулю" были удивлены недоверием к нему со стороны главного тренера Юргена Клоппа.

Карвалью довольно ярко начал свою карьеру в "Ливерпуле", куда он перешел после истечения своего контракта с "Фулхэмом" летом 2022.



Уже в октябре 2022 Карвалью сыграл свой 12-й матч за "Ливерпуль", но затем Фабиу стал крайне редко появляться на поле, а на этот сезон и вовсе ушел в аренду — сперва в "РБ Лейпциг", а затем в "Халл".



21-летний португалец признается, что разговаривал о своей ситуации с Клоппом и старался изо всех сил на тренировках, но это не помогло ему увеличить количество игровых минут.



"Да, я разговаривал с ним (с Клоппом). Разговаривал не так много, если честно. Возможно, мне следовало разговаривать чуть больше".



"Но я разговаривал. Он просто сказал: "Будь терпелив. Ты тренируешься хорошо, твой шанс придет".



"И я подумал, что я действительно тренируюсь хорошо — до такой степени, что некоторые игроки спрашивали меня: "Что происходит? Почему ты не играешь?"



"Такие дела. Но да, я виделся с ним, и он сказал: "Просто будь терпелив, продолжай тренироваться, и твой шанс придет". Я не мог просить о большем".



"Он был честен со мной, он указал мне на некоторые вещи, которые я мог сделать и которые мог улучшить, и я просто пытался применить это на тренировках", — сообщил Карвалью Liverpool Echo.