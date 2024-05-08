"Вест Хэм" пригласит до шести новичков для Лопетеги

"Вест Хэм" собирается оказать существенную поддержку Хулену Лопетеги на трансферном рынке, совершив до шести приобретений грядущим летом.

На днях стало известно, что "Вест Хэм" достиг договоренности с бывшим главным тренером "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги, после чего "молотобойцы" официально подтвердили, что их нынешний наставник Дэвид Мойес покинет свой пост в конце сезона.



Evening Standard ожидает, что "Вест Хэм" объявит о назначении Лопетеги только после заключительного матча сезона, но работа над планами на летнее окно уже кипит.



Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен должен получить дополнительную власть после ухода Мойеса, и в данный момент он вместе с Лопетеги составляет шорт-лист трансферных целей.



В первую очередь "молотобойцы" хотят укрепить нападение, правый фланг обороны и центр полузащиты. Всего лондонцы могут совершить до шести приобретений, и у них есть на это деньги благодаря продаже Деклана Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов прошлым летом.



При этом "Вест Хэм" испытывает дефицит домощенных игроков, поэтому готов искать усиление на уровне Чемпионшипа.