"Челси" готов обменять Стерлинга на Олисе

Рахим Стерлинг "Челси" готов использовать своего вингера Рахима Стерлинга для приобретения Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" считается фаворитом в борьбе за 22-летнего Олисе, Майкл также интересен целому ряду других клубов.

Как сообщает TBR Football в эксклюзивном материале, среди претендентов на Олисе значится и "Челси", который был близок к покупке Майкла прошлым летом.

Прошлым летом Олисе все-таки остался в "Пэлас" и затем заключил новый контракт, который поднял стоимость его выкупа за пределы 60 миллионов фунтов.

"Челси" находится в стесненном положении из-за правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, поэтому готов в сделке по Олисе использовать в качестве разменной монеты 29-летнего Стерлинга.

Ранее "Челси" уже пытался избавиться от Стерлинга, однако тот отказался уезжать в Саудовскую Аравию. Рахим хочет остаться в Лондоне, поэтому вариант с "Пэлас" может его устроить.

Стерлинг неплохо начал этот сезон, но с декабря отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Рахим оказался за спиной у Нони Мадуэке, которого главный тренер Маурисио Почеттино предпочитает использовать на правом крыле атаки.


Метки Кристал Пэлас, Олисе, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 13:00

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  1. suddenly 08.05.2024 13:23 # suddenly
    Челси готов обменять :)) На губозакаточную машинку?

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  2. sapojnik 08.05.2024 13:13 # sapojnik
    Ахахахахахахахаээахахахахаххахахахахаххааха

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