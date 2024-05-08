"Челси" готов обменять Стерлинга на Олисе

"Челси" готов использовать своего вингера Рахима Стерлинга для приобретения Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" считается фаворитом в борьбе за 22-летнего Олисе, Майкл также интересен целому ряду других клубов.



Как сообщает TBR Football в эксклюзивном материале, среди претендентов на Олисе значится и "Челси", который был близок к покупке Майкла прошлым летом.



Прошлым летом Олисе все-таки остался в "Пэлас" и затем заключил новый контракт, который поднял стоимость его выкупа за пределы 60 миллионов фунтов.



"Челси" находится в стесненном положении из-за правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, поэтому готов в сделке по Олисе использовать в качестве разменной монеты 29-летнего Стерлинга.



Ранее "Челси" уже пытался избавиться от Стерлинга, однако тот отказался уезжать в Саудовскую Аравию. Рахим хочет остаться в Лондоне, поэтому вариант с "Пэлас" может его устроить.



Стерлинг неплохо начал этот сезон, но с декабря отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Рахим оказался за спиной у Нони Мадуэке, которого главный тренер Маурисио Почеттино предпочитает использовать на правом крыле атаки.