МЮ получит бонус за попадание Санчо в финал Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" заработает дополнительные деньги благодаря тому, что вингер Джейдон Санчо достиг с дортмундской "Боруссией" финала Лиги Чемпионов.

Накануне "Боруссия" подтвердила выход в финал Лиги Чемпионов, обыграв ПСЖ в полуфинале по сумме двух матчей со счетом 2:0.



"Юнайтед" уже обеспечил себе 3 миллиона фунтов, когда отправлял Санчо в Дортмунд в январе, но арендное соглашение двух клубов также предусматривает ряд бонусов.



По информации talkSPORT, общая сумма бонусов составляет 3.4 млн. фунтов, и большую часть из них "Юнайтед" себе гарантировал как раз благодаря тому, что "Боруссия" завоевала путевку на "Уэмбли" 1 июня.



Отметим, что "Боруссия" также взяла на себя большую часть зарплаты Санчо в 250,000 фунтов в неделю, однако клуб из Дортмунда едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер 24-летнего англичанина.