Мерсон: "Если "Сити" победит "Фулхэм", все будет кончено"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что выезд к "Фулхэму" — единственный из трех матчей, в котором "Манчестер Сити" может оступиться в концовке сезона Премьер-Лиги.

После выезда к "Фулхэму" в ближайшую субботу "Сити" еще останется сыграть против "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", однако именно этот поединок с "дачниками" видится Мерсону единственным, в котором у "горожан" могут возникнуть реальные сложности.



Впрочем, Пол все равно не ожидает осечки от "Сити", а своему бывшему клубу "Арсеналу" предлагает пенять на поражение 0:2 от "Астон Виллы" в прошлом месяце.



"Я говорил и раньше, что "Фулхэм" — единственный матч, в котором у "Манчестер Сити" могут возникнуть проблемы. Какие шансы могут быть у "Тоттенхэма"? Какие шансы могут быть у "Вест Хэма"? Только этот матч".



"Фулхэм" ездил к "Брентфорду" на прошлой неделе и сыграл 0:0. Но в момент, когда "Манчестер Сити" открывает счет, невозможно представить, что "Фулхэм" забьет два или три. Надеюсь, они обеспечат своему сопернику сложный матч, но еще когда "Арсенал" проиграл "Астон Вилле", я сказал, что у"Арсенала" нет шансов".



"Если честно, "Арсенал" замечательно потрудился, оставаясь в гонке. Они не сделали ничего неправильного, за исключением одного матч против команды, которая является хорошей командоцй и которая сейчас никак не может выиграть! В этом вся разница — когда выступаешь за большие клубы, каждый хочет победить тебя".



"С тех пор "Вилла" выстояла против "Челси", была перевернута "Олимпиакосом" и затем проиграла "Брайтону".



"Фулхэм" — их последний шанс. Если "Манчестер Сити" выиграет этот матч, все будет кончено", — сообщил Мерсон Sky Sports.