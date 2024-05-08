Тухель — фаворит "Юнайтед" на замену Тен Хагу
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель является кандидатом номер один "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.
Несмотря на то, что над "Юнайтед" нависла реальная угроза не попасть в еврокубки на будущий сезон через Премьер-Лигу, Тен Хаг не будет уволен до финала Кубка Англии.
"Юнайтед" примет окончательное решение по Тен Хагу только после матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" 25 мая, однако с такой ужасной игрой, как во время выезда к "Кристал Пэлас" в минувший понедельник, Эрику будет сложно сохранить работу.
По информации i News, новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом рассматривает Тухеля наиболее предпочтительным кандидатом, если Тен Хаг все-таки покинет свой пост.
Тухель сам покидает "Баварию" в конце сезона, а значит будет доступен без какой-либо компенсации. Томас чувствует, что у него осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге после поспешного увольнения из "Челси" в сентябре 2022.
В качестве запасных вариантов "Юнайтед" рассматривает Рубена Аморима, чей контракт со "Спортингом" предусматривает внушительные отступные в 13 миллионов фунтов, и Грэма Поттера, чью кандидатуру поддерживает его бывший коллега по "Брайтону" Дэн Эшуорт, которого "красные дьяволы" хотят видеть своим спортивным директором.
08.05.2024 10:00
Просмотров: 615
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: