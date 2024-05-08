Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" уволит Эрика Тен Хага. Тэмми Абрахэм готов вернуться в Премьер-Лигу. Дарвин Нуньес замечен в Барселоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Челси" определил голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда как свою трансферную цель на лето. (Football Insider)
"Вест Хэм" планирует потратить 21 миллион фунтов на покупку 19-летнего нападающего "Коринтианса" Весли, который также интересен "Милану" и "Атлетико". (Daily Mail)
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где одним из претендентов на него является "Вест Хэм". (HITC)
"Кристал Пэлас" предпочитает продать защитника Марка Гехи, нежели вингеров Майкла Олисе с Эберечи Эзе. (Givemesport)
"Ньюкасл" согласовал переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом. (Foot Mercato)
Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл заинтересовал дортмундскую "Боруссию". (Givemesport)
"Ньюкасл" готов поспорить с "Интером", ПСЖ, "Челси" и "Юнайтед" за защитника "Барселоны" Жюля Кунде. (Mundo Deportivo)
"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет защитника Бена Дэвиса. (Football Insider)
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес был замечен в Барселоне в компании своего партнера по сборной Уругвая Рональда Араухо, выступающего за каталонский клуб. (The Sun)
Другое
"Юнайтед" сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своей целью номер один на замену Эрику Тен Хагу и в идеале хочет договориться еще до Евро-2024. (Santi Aouna)
"Юнайтед" рассматривает Томаса Тухеля, Рубена Аморима и Грэма Поттера на замену Тен Хагу. (i Sport)
"Юнайтед" уволит Тен Хага в конце сезона. (Football Insider)
Тренеров, претендующих на работу с "Юнайтед", отпугивает постоянная критика со стороны бывших игроков клуба. (The Telegraph)
В групповом чате игроков "Юнайтед" вингер Антони назвал Тен Хага "яйцеголовым". (Globo Sport)
Премьер-Лига может снова снять очки с "Ноттингем Форест". (Football Insider)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Поль Погба снимется в кино, сыграв роль тренера юношеской команды. (Le Parisien)
08.05.2024 09:00
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Горжусь, что являюсь гражданином Российской Федерации!
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Я zруский, я сосу у отцааааа ааааааааааааа
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А когда у Канье концерт в Киеве?
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Яйцеголовые.
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Шмели не справляются с охлаждением гнезд из-за глобального потепления
В свежей публикации в журнале Frontiers in Bee Science ученые предупреждают, что гнезда шмелей могут перегреваться, тем самым убивая выводки и ставя под угрозу численность одних из самых важных опылителей на Земле.
Колонии шмелей известны своей способностью к терморегуляции, которая заключается в том, что в жаркую погоду рабочие особи собираются и машут крыльями, обдувая улей и охлаждая его. Впрочем, специалисты подчеркивают, что из-за климатического кризиса средние показатели температуры растут, в результате чего шмелям трудно поддерживать в своих жилищах подходящие условия.
По словам экспертов, большинство выводков шмелей не могут выжить при температуре выше 36 градусов по Цельсию. Проведенный учеными анализ показал, что оптимальная температура для инкубирующихся гнезд варьируются между 28 и 32 градусами. Специалисты указали, что если шмелям не удается поддерживать температуру ниже фатального лимита примерно в 35 градусов, большая часть выводков может погибнуть, и этим объясняются столь весомые потери шмелей по всему миру, и в особенности в Северной Америке и Европе.
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