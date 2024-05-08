Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" уволит Эрика Тен Хага. Тэмми Абрахэм готов вернуться в Премьер-Лигу. Дарвин Нуньес замечен в Барселоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" определил голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда как свою трансферную цель на лето. (Football Insider)



"Вест Хэм" планирует потратить 21 миллион фунтов на покупку 19-летнего нападающего "Коринтианса" Весли, который также интересен "Милану" и "Атлетико". (Daily Mail)



Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где одним из претендентов на него является "Вест Хэм". (HITC)



"Кристал Пэлас" предпочитает продать защитника Марка Гехи, нежели вингеров Майкла Олисе с Эберечи Эзе. (Givemesport)



"Ньюкасл" согласовал переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом. (Foot Mercato)



Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл заинтересовал дортмундскую "Боруссию". (Givemesport)



"Ньюкасл" готов поспорить с "Интером", ПСЖ, "Челси" и "Юнайтед" за защитника "Барселоны" Жюля Кунде. (Mundo Deportivo)



"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет защитника Бена Дэвиса. (Football Insider)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес был замечен в Барселоне в компании своего партнера по сборной Уругвая Рональда Араухо, выступающего за каталонский клуб. (The Sun)



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"Юнайтед" сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своей целью номер один на замену Эрику Тен Хагу и в идеале хочет договориться еще до Евро-2024. (Santi Aouna)



"Юнайтед" рассматривает Томаса Тухеля, Рубена Аморима и Грэма Поттера на замену Тен Хагу. (i Sport)



"Юнайтед" уволит Тен Хага в конце сезона. (Football Insider)



Тренеров, претендующих на работу с "Юнайтед", отпугивает постоянная критика со стороны бывших игроков клуба. (The Telegraph)



В групповом чате игроков "Юнайтед" вингер Антони назвал Тен Хага "яйцеголовым". (Globo Sport)



Премьер-Лига может снова снять очки с "Ноттингем Форест". (Football Insider)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Поль Погба снимется в кино, сыграв роль тренера юношеской команды. (Le Parisien)