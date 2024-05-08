"Юнайтед" следит за Думфрисом

Дензел Думфрис "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг правого защитника "Интера" Дензела Думфриса.

После окончания этого сезона от действующего контракта Думфриса останется только 12 месяцев, что ставит "Интер" в щекотливое положение.

Пока "Интер" не добился никаких успехов в своих попытках склонить Думфриса к новой сделке. У сторон существуют разногласия по зарплате, вдобавок Дензел помышляет о смене обстановки.

Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" имеет давний интерес к Думфрису, и сложившаяся ситуация может заставить "красных дьяволов" сделать предложение по 28-летнему голландцу.

Предыдущий раз Думфриса связывали с переходом в "Юнайтед" только в январе. По слухам, "Интер" хотел обменять Дензела на Аарона Ван-Биссаку, но "дьяволы" отказались.


Метки Думфрис, Интер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 08:00

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