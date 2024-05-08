"Юнайтед" следит за Думфрисом

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг правого защитника "Интера" Дензела Думфриса.

После окончания этого сезона от действующего контракта Думфриса останется только 12 месяцев, что ставит "Интер" в щекотливое положение.



Пока "Интер" не добился никаких успехов в своих попытках склонить Думфриса к новой сделке. У сторон существуют разногласия по зарплате, вдобавок Дензел помышляет о смене обстановки.



Как сообщает talkSPORT, "Юнайтед" имеет давний интерес к Думфрису, и сложившаяся ситуация может заставить "красных дьяволов" сделать предложение по 28-летнему голландцу.



Предыдущий раз Думфриса связывали с переходом в "Юнайтед" только в январе. По слухам, "Интер" хотел обменять Дензела на Аарона Ван-Биссаку, но "дьяволы" отказались.