"Бавария" более не заинтересована в Тен Хаге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг более не претендует на работу в "Баварии".

Ранее в мае пресса сообщала, что "Бавария" ведет переговоры с окружением Тен Хага, и Эрик готов возглавить немецкий гранд, если от его услуг в конце сезона откажется "Юнайтед".



Кристиан Фальк из Bild подтверждает, что спортивный директор "Баварии" Макс Эберль действительно контактировал с представителями Тен Хага, однако эти переговоры продолжены не будут.



Таким образом, Тен Хаг все еще может быть уволен из "Юнайтед", но "Бавария" его не пригласит.



Теперь приоритетной кандидатурой "Баварии" является Ханси Флик, который уже тренировал клуб с "Альянц Аренды" с 2019 по 2021 год, сделав требл в сезоне 2019/20.