Коул Палмер — Игрок Года в "Челси"

Коул Палмер Вингер Коул Палмер был признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2023/24 — и по версии игроков своей команды, и по версии болельщиков "синих".

Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна стала большой удачей для "Челси".

Палмер утвердился в качестве лидера команды Маурисио Почеттино, став только третьим в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона) игроком, совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги.

С учетом всех соревнований Палмер забил 24 гола и отдал 13 результативных передач, что по достоинству оценили и партнеры 22-летнего англичанина по раздевалке, и фанаты "Челси".

Прежде одновременно завоевать сразу две эти награды удавалось таким легендам "Челси", как Эден Азар, Тиаго Силва и Виллиан.

Кроме того, 20-летний защитник Алфи Гилкрист был признан Игроком Года в академии "Челси".


Метки награды, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.05.2024 07:01 # alexomck
    За паспорт своего продвинули.

    1. Мудрик
    2. Кайседо
    3. Лавия

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  2. high-malvern 08.05.2024 06:24 # high-malvern
    Спасибо Челси, что прокачали Палмера, ждем через сезон его в Сити.

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