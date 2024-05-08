Коул Палмер — Игрок Года в "Челси"

Вингер Коул Палмер был признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2023/24 — и по версии игроков своей команды, и по версии болельщиков "синих".

Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна стала большой удачей для "Челси".



Палмер утвердился в качестве лидера команды Маурисио Почеттино, став только третьим в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона) игроком, совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги.



С учетом всех соревнований Палмер забил 24 гола и отдал 13 результативных передач, что по достоинству оценили и партнеры 22-летнего англичанина по раздевалке, и фанаты "Челси".



Прежде одновременно завоевать сразу две эти награды удавалось таким легендам "Челси", как Эден Азар, Тиаго Силва и Виллиан.



Кроме того, 20-летний защитник Алфи Гилкрист был признан Игроком Года в академии "Челси".