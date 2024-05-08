Коул Палмер — Игрок Года в "Челси"
Вингер Коул Палмер был признан лучшим игроком "Челси" в сезоне 2023/24 — и по версии игроков своей команды, и по версии болельщиков "синих".
Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна стала большой удачей для "Челси".
Палмер утвердился в качестве лидера команды Маурисио Почеттино, став только третьим в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона) игроком, совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги.
С учетом всех соревнований Палмер забил 24 гола и отдал 13 результативных передач, что по достоинству оценили и партнеры 22-летнего англичанина по раздевалке, и фанаты "Челси".
Прежде одновременно завоевать сразу две эти награды удавалось таким легендам "Челси", как Эден Азар, Тиаго Силва и Виллиан.
Кроме того, 20-летний защитник Алфи Гилкрист был признан Игроком Года в академии "Челси".
08.05.2024 06:00
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Последние комментарии:
За паспорт своего продвинули.
1. Мудрик
2. Кайседо
3. Лавия
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Спасибо Челси, что прокачали Палмера, ждем через сезон его в Сити.
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