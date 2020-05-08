Мартинес рассчитывает вернуться к финалу Кубка Англии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассчитывает вернуться к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.
В последнее время "Юнайтед" испытывает острый дефицит игроков в центре обороны, из-за чего пару центральных защитников против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник были вынуждены составить ветеран Джонни Эванс и опорник Каземиро.
И если участие Харри Магуайра в финале Кубка Англии остается под большим вопросом, то Мартинес ожидает набрать игровые кондиции к матчу на "Уэмбли", сообщает Daily Mail.
26-летний аргентинец надеется получить игровые минуты и в оставшихся матчах сезона Премьер-Лиги — возможно, уже против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.
Мартинес сыграл только 11 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, перенеся повторную операцию на стопе, а затем повредив связки колена против "Вест Хэма" в феврале.
08.05.2024 00:05
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Последние комментарии:
кому не всё равно ?
жизнь мю была закончена ещё когда старый алкаш отправился в рехаб лечить свои пристрастия к алкоголю и судейским членам, а вместо себя назначил какого-то голума. с тех пор маню и не всплывал.
лысый сепаратист возьмёт очередной кубок и по праву станет лучшим тренером в истории английского футбола, а юрген залуплопп пойдет чистить его кроссовки своими белесыми зубами, ибо на большее этот портовый неудачник не годится.
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07.05.2024 23:55 #
dexter
ПСЖ - парижский съезд животных
Источник: http://fapl.ru/posts/107472/?c=1
07.05.2024 23:59 #
largo-winch
Опять весна,
Опять престиж,
Опять в ЛЧ
Сосет Париж...
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Источник: http://fapl.ru/posts/107472/?c=1
Орки то творческие натуры...
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Не хочет вестимо пропускать лютую е6алочку
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