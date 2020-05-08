Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассчитывает вернуться к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.

В последнее время "Юнайтед" испытывает острый дефицит игроков в центре обороны, из-за чего пару центральных защитников против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник были вынуждены составить ветеран Джонни Эванс и опорник Каземиро.



И если участие Харри Магуайра в финале Кубка Англии остается под большим вопросом, то Мартинес ожидает набрать игровые кондиции к матчу на "Уэмбли", сообщает Daily Mail.



26-летний аргентинец надеется получить игровые минуты и в оставшихся матчах сезона Премьер-Лиги — возможно, уже против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.



Мартинес сыграл только 11 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, перенеся повторную операцию на стопе, а затем повредив связки колена против "Вест Хэма" в феврале.