Мартинес рассчитывает вернуться к финалу Кубка Англии

Лисандро Мартинес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассчитывает вернуться к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.

В последнее время "Юнайтед" испытывает острый дефицит игроков в центре обороны, из-за чего пару центральных защитников против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник были вынуждены составить ветеран Джонни Эванс и опорник Каземиро.

И если участие Харри Магуайра в финале Кубка Англии остается под большим вопросом, то Мартинес ожидает набрать игровые кондиции к матчу на "Уэмбли", сообщает Daily Mail.

26-летний аргентинец надеется получить игровые минуты и в оставшихся матчах сезона Премьер-Лиги — возможно, уже против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Мартинес сыграл только 11 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, перенеся повторную операцию на стопе, а затем повредив связки колена против "Вест Хэма" в феврале.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. satellite 08.05.2024 00:24 # satellite
    кому не всё равно ?
    жизнь мю была закончена ещё когда старый алкаш отправился в рехаб лечить свои пристрастия к алкоголю и судейским членам, а вместо себя назначил какого-то голума. с тех пор маню и не всплывал.

    лысый сепаратист возьмёт очередной кубок и по праву станет лучшим тренером в истории английского футбола, а юрген залуплопп пойдет чистить его кроссовки своими белесыми зубами, ибо на большее этот портовый неудачник не годится.

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  2. thegodfather 08.05.2024 00:09 # thegodfather
    07.05.2024 23:55 #
    dexter

    ПСЖ - парижский съезд животных

    Источник: http://fapl.ru/posts/107472/?c=1

    07.05.2024 23:59 #
    largo-winch

    Опять весна,
    Опять престиж,
    Опять в ЛЧ
    Сосет Париж...
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107472/?c=1



    Орки то творческие натуры...

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  3. thegodfather 08.05.2024 00:08 # thegodfather
    Не хочет вестимо пропускать лютую е6алочку

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