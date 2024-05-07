Моуриньо хочет вернуться в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо был бы счастлив вернуться на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее в своей карьере Моуриньо тренировал "Юнайтед" с 2016 по 2018 год, уже в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.



В третьем сезоне при Моуриньо атмосфера в "Юнайтед" стала настолько токсичной, что "красные дьяволы" уже в декабре указали Жозе на дверь и обратились к Оле Гуннару Сульшеру.



С тех пор Моуриньо успел поработать в "Тоттенхэме" и "Роме", которая его уволила в январе.



Как сообщает Manchester Evening News, Моуриньо сказал своему окружению, что охотно вернулся бы в "Юнайтед", новый совладелец которого сэр Джим Рэтклифф является другом Жозе.



Проблема для Моуриньо в том, что "Юнайтед" не хочет предлагать ему работу. Жозе и сам не ждет, что бывший клуб позовет его обратно.