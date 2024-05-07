Моуриньо хочет вернуться в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо был бы счастлив вернуться на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее в своей карьере Моуриньо тренировал "Юнайтед" с 2016 по 2018 год, уже в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.

В третьем сезоне при Моуриньо атмосфера в "Юнайтед" стала настолько токсичной, что "красные дьяволы" уже в декабре указали Жозе на дверь и обратились к Оле Гуннару Сульшеру.

С тех пор Моуриньо успел поработать в "Тоттенхэме" и "Роме", которая его уволила в январе.

Как сообщает Manchester Evening News, Моуриньо сказал своему окружению, что охотно вернулся бы в "Юнайтед", новый совладелец которого сэр Джим Рэтклифф является другом Жозе.

Проблема для Моуриньо в том, что "Юнайтед" не хочет предлагать ему работу. Жозе и сам не ждет, что бывший клуб позовет его обратно.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 644

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 08.05.2024 00:26 # ganinilyha
    Надеюсь, не опустится до такого

    (ответить)

  2. acceptodessa 07.05.2024 23:34 # acceptodessa
    пиздец, он готов на все, как шлюха.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: