Моуриньо хочет вернуться в "Юнайтед"
Жозе Моуриньо был бы счастлив вернуться на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Ранее в своей карьере Моуриньо тренировал "Юнайтед" с 2016 по 2018 год, уже в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.
В третьем сезоне при Моуриньо атмосфера в "Юнайтед" стала настолько токсичной, что "красные дьяволы" уже в декабре указали Жозе на дверь и обратились к Оле Гуннару Сульшеру.
С тех пор Моуриньо успел поработать в "Тоттенхэме" и "Роме", которая его уволила в январе.
Как сообщает Manchester Evening News, Моуриньо сказал своему окружению, что охотно вернулся бы в "Юнайтед", новый совладелец которого сэр Джим Рэтклифф является другом Жозе.
Проблема для Моуриньо в том, что "Юнайтед" не хочет предлагать ему работу. Жозе и сам не ждет, что бывший клуб позовет его обратно.
07.05.2024 23:00
Просмотров: 644
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь, не опустится до такого
(ответить)
пиздец, он готов на все, как шлюха.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий