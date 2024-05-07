"Челси" обсуждает покупку Эстевао

Эстевао Виллиан "Челси" ведет переговоры о покупке 17-летнего вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.

The Athletic ожидает, что "Палмейрас" согласился на гарантированную компенсацию в 30 миллионов евро (25.8 млн. фунтов) плюс внушительные бонусы.

Планируется, что к "Челси" Виллиан присоединится после того, как ему исполнится 18 лет в апреле 2025.

Похожим образом в декабре 2022 "Палмейрас" согласовал переход другого своего тинейджера, Эндрика, в "Реал" за 35 миллионов евро (30.1 млн. фунтов) плюс 25 млн. евро (21.5 млн. фунтов) в виде бонусов.

"Реал" тоже был заинтересован в услугах Эстевао, однако сложные отношения между ведущим скаутом испанского гранда Джуни Калафатом и агентом игрока Андре Кари сделали этот трансфер невозможным.

Эстевао по прозвищу "Мессиньо" забил один гол в пяти матчах этого сезона бразильской Серии А. В прошлом году Виллиан трижды отличился и отдал три результативные передачи на юношеском Чемпионате Мира U-17, где сборная Бразилии достигла четвертьфинала.


Метки Палмейрас, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2024 22:00

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  1. flamic 07.05.2024 22:08 # flamic
    Если это типок типа робинью или балотелли, то милости просим!

    (ответить)

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