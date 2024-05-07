Президент "Хетафе" заявил, что Гринвуд не вернется в МЮ

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что нападающий Мейсон Гринвуд не будет играть за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Этот сезон Гринвуд проводит за "Хетафе" на правах аренды из "Юнайтед", забив 10 голов в 29 матчах. Ранее пресса сообщала, что "красные дьяволы" пока не приняли решение насчет Мейсона, чье возвращение в родной клуб не может быть исключено.



Однако после визита на Туманный Альбион коллеги Торреса узнали, что "Юнайтед" собирается продать Гринвуда или, в крайнем случае, снова отправить 22-летнего англичанина в "Хетафе".



"Думаю, если бы это зависело от парня, его родителей и "Хетафе", он был остался еще на год. На прошлой неделе наш спортивный директор ездил в Англию, чтобы посмотреть ряд матчей и встретиться с "Манчестером", и нам было сказано, что они хотят продать его, если поступит хорошее предложение, потому что он не вернется туда".



"Нам нужно подождать до конца июня. Игроку и его семье очень комфортно здесь, они очень счастливы и довольны нашими фанатами. Когда он пришел сюда, то не играл 16 месяцев. Он восстановил свою форму, забил восемь голов в лиге и два в Кубке Испании. Наши люди и тренер очень им довольны. Думаю, он останется с нами еще на сезон или до января, как минимум. Он хороший футболист", — цитирует Торреса The Telegraph.