"Челси" и Бройя планируют расстаться
"Челси" и нападающий Армандо Бройя планируют разорвать отношения грядущим летом.
Бройя был недоволен количеством игровых минут в "Челси" в первой половине сезона, поэтому в январе отправился в аренду в "Фулхэм".
Однако у "дачников" Армандо играет еще меньше, чем у "синих", что стало следствием собственных проблем со здоровьем и конкуренции со стороны набравшего форму Родриго Муниса.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Бройя уже договаривается с "Челси" о том, чтобы расстаться насовсем грядущим летом. Армандо намерен подыскать новый клуб как можно скорее.
Сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Европы рассматривают Бройю в качестве своего приоритетного варианта по укреплению позиции нападающего, поэтому 22-летнему албанцу будет из чего выбрать.
Добавим, Бройя отметился только семью выходами на замену в Премьер-Лиге за "Фулхэм", не забив ни одного гола.
07.05.2024 20:00
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50 лямов стоит они говорили, ахахаха.
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Обоссанные гейгуннеришки побдерут.
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