"Челси" и Бройя планируют расстаться

"Челси" и нападающий Армандо Бройя планируют разорвать отношения грядущим летом.

Бройя был недоволен количеством игровых минут в "Челси" в первой половине сезона, поэтому в январе отправился в аренду в "Фулхэм".



Однако у "дачников" Армандо играет еще меньше, чем у "синих", что стало следствием собственных проблем со здоровьем и конкуренции со стороны набравшего форму Родриго Муниса.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Бройя уже договаривается с "Челси" о том, чтобы расстаться насовсем грядущим летом. Армандо намерен подыскать новый клуб как можно скорее.



Сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Европы рассматривают Бройю в качестве своего приоритетного варианта по укреплению позиции нападающего, поэтому 22-летнему албанцу будет из чего выбрать.



Добавим, Бройя отметился только семью выходами на замену в Премьер-Лиге за "Фулхэм", не забив ни одного гола.