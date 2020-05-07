"Юнайтед" не уволит Тен Хага до финала Кубка Англии

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" исключает увольнение своего главного тренера Эрика Тен Хага перед финалом Кубка Англии.

Накануне "Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение 4:0 от "Кристал Пэлас", показав футбол удручающего содержания.

Сложилось впечатление, что команда совершенно перестала слушаться Тен Хага, и теперь над "красными дьяволами" нависла реальная угроза не попасть в еврокубки на будущий сезон.

В остатке сезона "Юнайтед" еще предстоит сыграть против "Арсенала", "Ньюкасла" и "Брайтона" в Премьер-Лиге, а также против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

Бывшие игроки сборной Англии Пол Скоулз и Майкл Оуэн уже предположили, что "Юнайтед", возможно, стоит убрать Тен Хага и поставить во главе команды его ассистента Стива Макларена, чтобы избежать крутого пике на финише сезона.

Однако talkSPORT утверждает, что руководство "Юнайтед" не будет паниковать и принимать поспешных решений в отношении Тен Хага. Эрик совершенно точно останется на финал Кубка Англии 25 мая.

Лишь после окончания сезона "Юнайтед" примет свое решение насчет Тен Хага, на замену которому рассматриваются Грэм Поттер и Томас Тухель.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2024 19:00

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  1. sausage 07.05.2024 19:10 # sausage
    Это чё, им в плюс или в минус? Вообще обычное дело. Уволить тренера перед финалом Кубка только в тоттенхэме способны, там трофеи не нужны.

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