"Юнайтед" не уволит Тен Хага до финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" исключает увольнение своего главного тренера Эрика Тен Хага перед финалом Кубка Англии.

Накануне "Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение 4:0 от "Кристал Пэлас", показав футбол удручающего содержания.



Сложилось впечатление, что команда совершенно перестала слушаться Тен Хага, и теперь над "красными дьяволами" нависла реальная угроза не попасть в еврокубки на будущий сезон.



В остатке сезона "Юнайтед" еще предстоит сыграть против "Арсенала", "Ньюкасла" и "Брайтона" в Премьер-Лиге, а также против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Бывшие игроки сборной Англии Пол Скоулз и Майкл Оуэн уже предположили, что "Юнайтед", возможно, стоит убрать Тен Хага и поставить во главе команды его ассистента Стива Макларена, чтобы избежать крутого пике на финише сезона.



Однако talkSPORT утверждает, что руководство "Юнайтед" не будет паниковать и принимать поспешных решений в отношении Тен Хага. Эрик совершенно точно останется на финал Кубка Англии 25 мая.



Лишь после окончания сезона "Юнайтед" примет свое решение насчет Тен Хага, на замену которому рассматриваются Грэм Поттер и Томас Тухель.